Прокуратура требует ужесточить приговор бывшему вице-мэру Барнаула Демину

Прокуратура хочет ужесточить приговор бывшему вице-мэру Барнаула Сергею Демину. Как сообщает "Банкфакс", ведомство требует увеличить перечень имущества, изъятого в пользу государства.

В пресс-службе Железнодорожного суда журналистам уточнили, что текущая сумма обременения для Демина составляет 3,6 млн рублей. Прокуратура хочет увеличить её до 15,158 млн (сумма полученной вице-мэром взятки).

Напомним, суд вынес Демину приговор 10 сентября. По версии следствия, в 2019 году знакомый экс-чиновника оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя АО СЗ "Барнаулкапстрой", 100% акций которого принадлежат мэрии.

Уже после получения должности Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора фирмы, возводящей многоэтажку по заказу "Барнаулкапстроя", 15 млн рублей за своевременную приёмку и оплату построенного дома.

После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей его задержали сотрудники алтайской ФСБ.

В результате бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.