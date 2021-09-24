Прокуратура требует ужесточить приговор бывшему вице-мэру Барнаула Демину

Прокуратура хочет ужесточить приговор бывшему вице-мэру Барнаула Сергею Демину. Как сообщает "Банкфакс", ведомство требует увеличить перечень имущества, изъятого в пользу государства.
В пресс-службе Железнодорожного суда журналистам уточнили, что текущая сумма обременения для Демина составляет 3,6 млн рублей. Прокуратура хочет увеличить её до 15,158 млн (сумма полученной вице-мэром взятки).
Напомним, суд вынес Демину приговор 10 сентября. По версии следствия, в 2019 году знакомый экс-чиновника оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя АО СЗ "Барнаулкапстрой", 100% акций которого принадлежат мэрии.
Уже после получения должности Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора фирмы, возводящей многоэтажку по заказу "Барнаулкапстроя", 15 млн рублей за своевременную приёмку и оплату построенного дома.
После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей его задержали сотрудники алтайской ФСБ.
В результате бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
Комментарии
Верно
Еще и содержать их в тюрьме??? Пусть на последний патрон заработает, и в расход! Это чистая измена Родине!!
Раздевать нужно всех ближайших родственников взяточника по принципу, можешь объяснить происхождение денег, пользуйся на здоровье, не можешь обувать по полной, так чтобы пришлось подъезды мыть.
Не повезло мужику. Он вор. Но таких, как он - много. А привлекли только его. Поэтому у него есть все причины для обиды.
У государства, основной скрепой которого является коррупция, есть необходимость периодически приносить "Сакральную жертву", выбирая для этого одного из своих. Причиной выбора конкретной жертвы может быть что угодно. Может "не поделился", может "украл немножко больше, чем по рангу положено", может "на его должность появилась кандидатура с более высокой "крышей"", может просто "на ногу кому-то наступил". Правды мы никогда не узнаем.
вспомните историю улюкаева - воруют все - а посадили его. и тут так же...
Ну с Улюкаевым вообще всё просто. Он у Сечина взятку истребовал. Забыл он, что Сечин - браток самого ВВП. Совсем спятил! Среди мафии тоже есть свои правила. Нарушил? На нары!
+ сынок за ФСБшницу пуганую присядет
24.09.2021 11:01
- гость -
А у нас что, 90-е годы вернулись? Можно наезжать в открытую и тебе за это ничего не будет?
А у нас что, 90-е годы вернулись?----------------Уточняю СВЯТЫЕ 90-е годы.
Но таких, как он - много.
Буквально недавно одна раскаявшаяся вернула 14 лямов и без штрафа.
А в Китае провели пересмотр итогов приватизации, прецедент однако. Кайтесь "успешные" пока не поздно.
Представляю какие эмоции вызывают такие новости, у Стеллы Штань и остальной банды условно осужденных