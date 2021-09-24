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Новости

В Барнауле утвердили новый герб и флаг города

, ИА "Амител"
Теперь символ краевой столицы подлежит официальной регистрации

Герб в трёх его видах: малом, среднем и парадном, а также флаг Барнаула / Фото: barnaul.org

В Барнауле утвердили новый герб города – на нём оставят изображение сереброплавильной печи как исторического символа и сохранят форму в виде французского щита. Такое решение приняли на заседании Барнаульской гордумы 24 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметил в ходе заседания замглавы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, чтобы учесть мнения жителей, общественности и депутатов, в качестве щитодержателей решили использовать коней, а также добавили ленту ордена Октябрьской революции.

"Замена отличительного знака города будет постепенной. Предусмотрен переходный период до 2030 года, когда можно использовать символы города, действующие до настоящего времени", – подчеркнул Еремеев.

При этом отмечается, что решение о новом облике официального символа города принимали на основе описательной части. После принятия решения городскими депутатами и его официального опубликования герб краевой столицы подлежит официальной регистрации.

"В геральдике важна описательная часть. И сегодня депутаты гордумы приняли именно её. Мы не заинтересованы в затягивании процесса по регистрации отличительного знака краевой столицы. Думаю, уже в середине осени мы подадим необходимые документы для регистрации герба", – подытожил Еремеев.

Помимо этого, изменения коснулись и флага Барнаула, который повторяет фигуры из герба города, выполненные голубым, зелёным, красным и белым цветом.

Напомним, в конце июля власти Барнаула решили изменить герб города и убрать с него коня. Геральдический совет при президенте РФ давно пытался заставить мэрию решиться на изменение герба, который утвердили ещё в 1857 году. Однако раньше сделать это не позволял в том числе бывший глава региона Александр Карлин.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.09.2021 10:33
- гость -

В пейнте рисовали что ли?

24.09.2021 10:33
про

Наш паровоз вперед летит...

24.09.2021 10:35
- гость -

Печка с Емелей дурачком..., кстати, настоящее имя Емели то какое?

24.09.2021 10:36
- гость -

на кой там конь теперь еще?

24.09.2021 10:39
- гость -

А где глаза, рот, уши? Чё, самим дорисовывать? А, это раскраска для маленьких детей, они все и дорисуют...

24.09.2021 10:41
- гость -

Какой страшный! Кошмар. А при чем здесь лошади?

24.09.2021 10:43
Лесопатологи бьют в набат

Сереброплавильный завод был закрыт в 1893 году. Мне грустно от того, что на гербе запечатлено не настоящее, а далёкое прошлое нашего города, которое не застали даже прадеды

24.09.2021 10:44
- гость -

А по бокам кучи чего? Их обязательно помещать или это то, что осталось от коня? Типа конь покакал и ушел и след от себя оставил? Детям то как это объяснять?

24.09.2021 10:44
- гость -

А кучи в гербе нашто?

24.09.2021 10:46
Filin

Вот и надо было на гербе развалины завода поместить, чего одну печку-то?

24.09.2021 10:50
- гость -

Корона - очень символично

24.09.2021 10:52
про

Опа, а печка то теперь в изометрии нарисована, то есть стала объемной - как бы 3D, а раньше плоской - 2D была, виден разительный прогресс в новом гербе!

24.09.2021 10:52
- гость -

Это разжопица - дорог нет, но вы держитесь.

24.09.2021 10:52
- гость -

И сколько на этом распилили?

24.09.2021 10:53
Юс

Прям как у цирка на Цветном бульваре в столице)))

24.09.2021 10:53
Митенька ржевский

По бокам кучи- это то, что осталось от цехов завода РТИ, Моторного и многих других. Бетонный лом...
У меня вопрос- что символизирует эта чёрная полоска, похожая на кривую ухмылку?
Что по её поводу в описательной части сказано?

24.09.2021 11:04
- гость -

Деревенские ребята лучше знают, какой герб должен быть у города Барнаула.
Добавили бы в нижней части дату основания города -1730 и вопрос о соответствии герба отпал бы сам собой.
Герб - это Винда, которая без обновления не работает. Немножко надо мозг включать ...

24.09.2021 11:15
- гость -

11:04
- гость -
Ты то у нас кто? Столичная барнаульская штучка?

24.09.2021 11:17
- гость -

Это ответка Барнаульцам, которые "неправильно" проголосовали. Теперь ждём, когда кровати двигать начнут!

24.09.2021 11:23
- гость -

Депутаты Барнаульской городской думы незамедлительно отреагировали на предписание прокуратуры - организовать движение общественного транспорта в соответствии с условиями выигранных аукционов - УТВЕРДИЛИ НОВЫЙ ГЕРБ ГОРОДА БАРНАУЛА!

24.09.2021 11:23
- гость -

Кони должны быть с яйцами, желательно из нержавеющей стали!!!

24.09.2021 11:30
- гость -

Да че уж там, давайте последний вариант с печкой оставим . А над печкой ООО "СГК" золотом разошьем.

24.09.2021 11:30
- гость -

Прям как у цирка

ага.. символично получилось
кругом один цирк

24.09.2021 11:33
Гость

Сейчас далеко не самое лучшее время менять гербы и названия, убирать памятники и изменять границы территорий и стран. В любом случае это нужно делать только через общенародный референдум. Чиновников, не понимающих этого, ждет ответка от истории.

24.09.2021 11:38
- гость -

Нужно ТЦ и плитку на гимне отобразить же

24.09.2021 11:44
- гость -

В городе других проблемм нет, кроме как герб перерисовывать, пересогласовывать, переутвержать?

24.09.2021 11:52
- гость -

Тандыр и две кобылы что символизирует?
Уж тогда бы одного ишака и одного ослика и тандыр

24.09.2021 11:55
гена

Ну теперь попрём!

24.09.2021 11:56
Лёха

гость 11:30
Цирковный герб

24.09.2021 11:59
- гость -

А давайте раз в два месяца герб города менять? В городе же других проблем нет. Хоть какое-то занятие для депутатов будет. Пусть в Пензе будет герб 1730 года, а в европейских городах уже не помнят имя короля который его утвердил.

24.09.2021 12:05
- гость -

А кони с золотыми копытами, это типа сотрудники администрации? Или это кобылицы?

24.09.2021 12:07
Гость

Так недалеко и до герба Великого Устюга)))

24.09.2021 12:08
- гость -

Корону такую надо председателю Барнаульской думы сделатт! Хорошо бы смотрелось! Азьмь езмь Царь!

24.09.2021 12:10
Лёха

Гость 12:08...
Башенного орудия там нема

24.09.2021 12:15
Анна

Разнылись)))) Надо было поместить не печь, а мужика, который ревет и в рваных портках. Так будет правдой о нашем населении. ну и коней убрать, зачем ему кони...

24.09.2021 12:17
- гость -

Столько вопросов по гербу в комментариях, как будто все только трехлетней комы вышли. Ну тогда читайте в предыдущих новостях о гербе, что там и к чему, а не позорьтесь как второгодники школьные.

24.09.2021 12:19
- гость -

24.09.2021 12:17
- гость -
Согласен.

24.09.2021 12:30
- гость -

А почему все так блевотно то выглядит. "Дизайнер" поиграл с цветами и градиентом и проиграл? Это уровень даже не эскиза, а пятилетки.

24.09.2021 12:37
Гость

Уж тогда бы одного ишака и одного ослика и тандыр

Ты на кого намекаешь,вражья морда?

24.09.2021 12:49
- гость -

Куда дели пшеницу и мешки с мукой?

24.09.2021 13:30
Нищий пенсионер

Типа завод дымит ????.А где тогда заводы в Барнауле да и вообще в Алтайском крае????.это вообще чё???.Надсмешка что ли над жителями Барнаула????.

24.09.2021 14:30
- гость -

Предлагаю на ближайших выборах в Барнаульскую городскую думу голосовать за тех, кто вернёт гербу ИСТОРИЧЕСКИЙ вид.

24.09.2021 15:00
- гость -

Нищий пенсионер, из ума выжили? Месяц назад был на экскурсии на Станкостроительном заводе, много чего производят, раньше был и на радио заводе и на геофизике, производство работает. А год назад лежал в больнице в палате был заслуженный работник Моторного завода, тоже говорил что работа во всю идёт. В чём проблема с заводами?

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