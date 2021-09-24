В Барнауле утвердили новый герб и флаг города

Герб в трёх его видах: малом, среднем и парадном, а также флаг Барнаула / Фото: barnaul.org

В Барнауле утвердили новый герб города – на нём оставят изображение сереброплавильной печи как исторического символа и сохранят форму в виде французского щита. Такое решение приняли на заседании Барнаульской гордумы 24 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметил в ходе заседания замглавы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, чтобы учесть мнения жителей, общественности и депутатов, в качестве щитодержателей решили использовать коней, а также добавили ленту ордена Октябрьской революции.

"Замена отличительного знака города будет постепенной. Предусмотрен переходный период до 2030 года, когда можно использовать символы города, действующие до настоящего времени", – подчеркнул Еремеев.

При этом отмечается, что решение о новом облике официального символа города принимали на основе описательной части. После принятия решения городскими депутатами и его официального опубликования герб краевой столицы подлежит официальной регистрации.

"В геральдике важна описательная часть. И сегодня депутаты гордумы приняли именно её. Мы не заинтересованы в затягивании процесса по регистрации отличительного знака краевой столицы. Думаю, уже в середине осени мы подадим необходимые документы для регистрации герба", – подытожил Еремеев.

Помимо этого, изменения коснулись и флага Барнаула, который повторяет фигуры из герба города, выполненные голубым, зелёным, красным и белым цветом.

Напомним, в конце июля власти Барнаула решили изменить герб города и убрать с него коня. Геральдический совет при президенте РФ давно пытался заставить мэрию решиться на изменение герба, который утвердили ещё в 1857 году. Однако раньше сделать это не позволял в том числе бывший глава региона Александр Карлин.