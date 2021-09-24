Депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталёва досрочно сложила с себя полномочия. Её заявление рассмотрели и приняли коллеги по депутатскому цеху на заседании БГД 24 сентября. До конца нынешнего созыва коммунистке оставалось отработать один год. Её лишили полномочий в самом начале заседания, тем самым голосовать по вопросам повестки Хрусталёва уже не могла, хоть и оставалась в зале до самого конца.

Елена Хрусталёва выиграла недавние выборы в АКЗС по одномандатному округу № 27. Причём её соперником был ещё один барнаульский депутат-единоросс Вячеслав Перерядов. Кроме Хрусталёвой, из БГД в АКЗС перейдут три депутата, причём все от ЕР. Это Александр Локтев, Ксения Белоусова и Иван Нифонтов. Последний, к слову, на сегодняшнем заседании отсутствовал.

Пока единороссы не написали заявление о сложении полномочий, это произойдёт позднее. Как прокомментировала председатель БГД Галина Буевич, депутаты рассмотрят поступившие заявления заочно, путём опросного голосования. По всей видимости, это случится уже на следующей неделе, так как 7 октября состоится первая установочная сессия АКЗС VIII созыва.

В завершение заседания Елена Хрусталёва поблагодарила коллег за четыре года совместной работы, а Галина Буевич пожелала ей и дальше работать на благо города, но уже в стенах Парламентского центра.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru