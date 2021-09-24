"Их головная боль": в думе Барнаула предложили решать проблемы транспорта эсерам и КПРФ

Депутаты Барнаульской городской Думы во время очередного заседания обсудили проблемы общественного транспорта города. Перевозчики обратились в мэрию с просьбой с ноября повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Представители оппозиционных фракций выступили против повышения. Однако члены "Единой России" называют индексацию тарифов неизбежной, а все проблемы общественного транспорта Барнаула предложили решать новому составу АКЗС, в который вошло большое количество представителей "Справедливой России – За правду" и КПРФ.

"С этим разбираться нам придётся"

Во время заседания представительница эсеров Оксана Молодых рассказала, что в Барнауле прокуратурой была проведена проверка по жалобам жителей новых районов, которые пожаловались на нехватку автобусов на ряде маршрутов. По данным ведомства, администрация города и перевозчики допустили нарушения законодательства, выводя на линии недостаточное количество единиц транспорта.

В первую очередь речь идёт о маршруте № 110, по которому должно курсировать девять единиц транспорта, на деле же прокуратура нашла всего три, а в иные дни в рейс вообще не выходит ни одной единицы. На маршруте № 60 вместо 20 автобусов было лишь 17, а на № 37 – три вместо пяти.

Оксана Молодых призвала депутатов решать проблему транспорта комплексно, а не за счёт повышения цены сразу на пять рублей. Единоросс Юрий Ряполов ответил, что указанные в докладе прокуратуры маршруты не выходят на линию, потому что работают в убыток. Так, владелец маршрута № 150 не досчитался за три месяца 700 тысяч рублей. В этом году маршрут сделали регулируемым, но и это не спасло его владельца от убытков. Пассажиропоток падает с каждым годом, по словам Ряполова, поэтому идёт оптимизация сети. Руководители предприятий не могут платить достойную зарплату, а водителей не хватает.

"Вот поэтому сейчас и стоит вопрос с повышением тарифов. С этим разбираться нам придётся. Придётся принимать решение, которое понравится не всем барнаульцам", – отметил Юрий Ряполов.

"Надо принимать другие меры"

Другой депутат от ЕР – Валерий Касплер – раскритиковал мэрию за то, что, открывая 150-й маршрут, власти угробили других перевозчиков, создавая дублирующие маршруты.

"На половине предприятий нет водителей, потому что не обновляется автопарк. Дай бог, стоимость проезда повысят, чтобы как-то поддержать предприятия. Но с повышением не станет больше водителей и автобусов. Надо принимать другие меры", – считает Касплер.

А председатель комитета по бюджету, налогам и финансам думы Андрей Солодилов переадресовал решение всех проблем с транспортом в Барнауле, по выступлению Оксаны Молодых, новому созыву АКЗС, куда избрали много эсеров и коммунистов. По мнению Солодилова, это уже головная боль оппозиции, как развивать общественный транспорт столицы края.

"Всё просто. Коммунисты и эсеры говорили, что нельзя повышать тариф, потому что это вызовет недовольство жителей. Теперь их избрали в АКЗС и решение всех вопросов надо переадресовывать им. Это их головная боль. Теперь мы должны с них спрашивать, где брать деньги на перевозчиков", – заключил Андрей Солодилов.

Почему повышают цену на проезд в Барнауле?

Барнаульские перевозчики вновь обратились в администрацию города с предложением о пересмотре цен на билеты. Они отмечают, что повысить тарифы необходимо в связи с инфляцией, ростом цен на топливо, смазочные материалы, техобслуживание и ремонт. Также поводом для этого стало увеличение МРОТ и тарифов на коммунальные услуги. Ожидается, что стоимость билетов в общественном транспорте вырастет на 3-5 рублей.

Цены на проезд в Барнауле не менялись с января 2019 года. Тогда в автобусах, троллейбусах и трамваях билеты подорожали до 23 рублей, а в маршрутках – до 25 рублей. При этом для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешёвым: 21 рубль за поездку.

Отметим, что в июне 2021 года перевозчики уже обращались в администрацию с просьбой повысить цены на проезд до 27-30 рублей, однако вскоре отказались от этой идеи. Своё решение они пояснили опасением потерять клиентов, которые пересядут на более дешёвые регулируемые маршруты.