"Их головная боль": в думе Барнаула предложили решать проблемы транспорта эсерам и КПРФ

Депутаты Барнаульской городской Думы во время очередного заседания обсудили проблемы общественного транспорта города. Перевозчики обратились в мэрию с просьбой с ноября повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Представители оппозиционных фракций выступили против повышения. Однако члены "Единой России" называют индексацию тарифов неизбежной, а все проблемы общественного транспорта Барнаула предложили решать новому составу АКЗС, в который вошло большое количество представителей "Справедливой России – За правду" и КПРФ.
"С этим разбираться нам придётся"
Во время заседания представительница эсеров Оксана Молодых рассказала, что в Барнауле прокуратурой была проведена проверка по жалобам жителей новых районов, которые пожаловались на нехватку автобусов на ряде маршрутов. По данным ведомства, администрация города и перевозчики допустили нарушения законодательства, выводя на линии недостаточное количество единиц транспорта.
В первую очередь речь идёт о маршруте № 110, по которому должно курсировать девять единиц транспорта, на деле же прокуратура нашла всего три, а в иные дни в рейс вообще не выходит ни одной единицы. На маршруте № 60 вместо 20 автобусов было лишь 17, а на № 37 – три вместо пяти.
Оксана Молодых призвала депутатов решать проблему транспорта комплексно, а не за счёт повышения цены сразу на пять рублей. Единоросс Юрий Ряполов ответил, что указанные в докладе прокуратуры маршруты не выходят на линию, потому что работают в убыток. Так, владелец маршрута № 150 не досчитался за три месяца 700 тысяч рублей. В этом году маршрут сделали регулируемым, но и это не спасло его владельца от убытков. Пассажиропоток падает с каждым годом, по словам Ряполова, поэтому идёт оптимизация сети. Руководители предприятий не могут платить достойную зарплату, а водителей не хватает.
"Вот поэтому сейчас и стоит вопрос с повышением тарифов. С этим разбираться нам придётся. Придётся принимать решение, которое понравится не всем барнаульцам", – отметил Юрий Ряполов.
"Надо принимать другие меры"
Другой депутат от ЕР – Валерий Касплер – раскритиковал мэрию за то, что, открывая 150-й маршрут, власти угробили других перевозчиков, создавая дублирующие маршруты.
"На половине предприятий нет водителей, потому что не обновляется автопарк. Дай бог, стоимость проезда повысят, чтобы как-то поддержать предприятия. Но с повышением не станет больше водителей и автобусов. Надо принимать другие меры", – считает Касплер.
А председатель комитета по бюджету, налогам и финансам думы Андрей Солодилов переадресовал решение всех проблем с транспортом в Барнауле, по выступлению Оксаны Молодых, новому созыву АКЗС, куда избрали много эсеров и коммунистов. По мнению Солодилова, это уже головная боль оппозиции, как развивать общественный транспорт столицы края.
"Всё просто. Коммунисты и эсеры говорили, что нельзя повышать тариф, потому что это вызовет недовольство жителей. Теперь их избрали в АКЗС и решение всех вопросов надо переадресовывать им. Это их головная боль. Теперь мы должны с них спрашивать, где брать деньги на перевозчиков", – заключил Андрей Солодилов.
Почему повышают цену на проезд в Барнауле?
Барнаульские перевозчики вновь обратились в администрацию города с предложением о пересмотре цен на билеты. Они отмечают, что повысить тарифы необходимо в связи с инфляцией, ростом цен на топливо, смазочные материалы, техобслуживание и ремонт. Также поводом для этого стало увеличение МРОТ и тарифов на коммунальные услуги. Ожидается, что стоимость билетов в общественном транспорте вырастет на 3-5 рублей.
Цены на проезд в Барнауле не менялись с января 2019 года. Тогда в автобусах, троллейбусах и трамваях билеты подорожали до 23 рублей, а в маршрутках – до 25 рублей. При этом для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешёвым: 21 рубль за поездку.
Отметим, что в июне 2021 года перевозчики уже обращались в администрацию с просьбой повысить цены на проезд до 27-30 рублей, однако вскоре отказались от этой идеи. Своё решение они пояснили опасением потерять клиентов, которые пересядут на более дешёвые регулируемые маршруты.
Комментарии
Может везде поставить валидаторы? И пассажирам требовать нормальный билет, а не левый.
Всю неделю нытье нищих перевозчиков печатают. Только цену за свои услуги они хотят повысить не на инфляцию
Почему нас должно волновать что у перевозчиков нет денег, нет денег - валите, ваши проблем, ваш бизнес.! Другие придут.
Вы хоть до 100р поднимите проезд, как ездили ржавые ведра с гвоздями, вместо общественного транспорта, так и будут ездить, как были они переполнены, так и будут, грязища в салоне никуда не денется. Просто обдираловка! так еще и кондукторов из электротранспорта поубирали, теперь люди как скот носятся по остановкам и салону транспорта, чтобы оплатить проезд. Свинство, а не забота о пассажирах. И наши чиновники ничего с этим делать не собираются, они на люксовых авто доедут на работу за зарплатой из наших налогов. Какая же это всё ....
Я далек от темы общественного транспорта, т.к. везде езжу на автомобиле, но...
Может не стоимость повышать, а провести оптимизацию? К примеру, утром, когда большой пассажиропоток, автобусы идут через пять минут, а ближе к обеду, пассажиропоток снижается и промежуток между автобусами можно увеличить до 10 минут. Так же, много транспорта дублируют друг друга на маршрутах...
Больше чем уверен, что найдется много способов снизить затраты, а следовательно не отталкивать пассажиров стоимостью проезда!
В некоторых странах, общественный транспорт либо субсидируют из бюджета, либо он вообще бесплатный. Причем, эти страны намного меньше России и не имеют полезных ископаемых, которые они могли бы продавать и получать прибыль в бюджет! Так может нашей власти перестать растаскивать бюджет по личным карманам, а пустить эти деньги на благо народа?
чиновников администрации с работы-на работу возят на новых белоснежных автобусах. им не понятны проблемы обычных горожан
1. Количество маршрутов нужно сокращать.
Необходимо оптимально рассчитать дорожную сеть автобусных маршрутов, чтобы из любой точки города с пересадками можно было бы без труда попасть в другую.
2. Соответственно увеличить количество единиц транспорта по вновь утверждённым маршрутам, за счёт сокращения количества маршрутов, так чтобы интервал между рейсами был 3-5 минут.
3. Утвердить проезд по именным транспортным картам в режиме "одна дорога - один билет". Т.е. в течении 30 минут после оплаты билета в общественном транспорте, я могу неограниченное количество раз менять маршрут не покупая нового билета. Это позволит мне оплатить дорогу до места назначения, а не передвижение по улицам в единице транспорта.
4. Запустить коммерческие маршруты, со стоимость в двое дороже общественного транспорта, но передвигающиеся из одного конца города в другой без пересадок. Для тех кто не хочет скакать по разным маршрутам, но готов платить за это большие деньги.
Такой комплексный подход поднимет привлекательность ОТ, позволит не торчать на остановках в мороз и позволит бюджетно доехать до пункта назначения.
Ничто не мешает Солодилову сдать мандат и не болеть головой за горожан!
Принцип капитализма:
Максимальная прибыль в минимальное время!
Социализма:
От каждого по способности, каждому по труду.
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Нужно ещё кому-то объяснять, почему мы в современной России живём все хуже и хуже?!! А единицы в это время увеличивают свои миллиарды...
Надо?
А если конкретно по этому сабжу, то это именно тот случай когда говорят с больной головы на здоровую...
Науправляли так что ни кому жить уже не в мочь!? Валите из администрации!!?
Власть переругалась! Едросы хотят идти проторенным путем - ободрать людей до нитки, а их оппозиция пытается что то придумать и решить этот вопрос менее болезненно для людей! Но власть не понимает, что решать проблему все равно придется им вместе!
Так же, Едросы не понимают, что если оппозиция решит вопрос без них и лучше, чем они предлагают, то уровень доверия людей к этой партии упадет ниже плинтуса!
Повторяются едросы за павловским головой. Эти тоже обиделись?
24.09.2021 15:00
- гость -
В советское время, указанный вами пункт 4, осуществлялся в крупных городах. Назывались такие маршруты: "Экспрессами". Стоимость была выше, чем на обычном автобусе, но и остановок он делал меньше. Было очень удобно, когда едешь далеко, к примеру на другой конец города.
24.09.2021 15:04
- гость -
...Социализма:
От каждого по способности, каждому по труду.
Вы предлагаете заморить голодной смертью большинство инвалидов?
Что то Андрюша ропчет ,так Едро не отказывается от лидирующей партии в кзс и об этом Томенко подчеркнул .Вам бы господа Едросы следовало сделать выводы из выборов и работать на общий успех, а то не далёк день и вы все будете на задворках.Если бы не этот комунист Сурайкин ,вы бы были уже там ,настолько все заматерели уже ,ещё считают бюллетени ,а Роман уже заявил ,мы и только мы в кзс главные .
Так вот как единороссы всегда "РЕШАЛИ" все проблемы. Никак. Всех до единого нужно гнать в шею за такую работу. Нахлебники
Солодилов красавчик. Как работать ЕР в стороне. Ах нет, они проезд повысят.
а Роман уже заявил ,мы и только мы в кзс главные .
Если бы "Суртайкин" не подкузьмил-Роман уже бы вспоминал,что был у него где-то партбилет припрятан.
Амик, вы когда уже перестанете фантазировать, если на слух не воспринимаете выступления депутатов, то записывайте. Если это вам кто то наговорил, тогда давайте это как прямую речь и не приписывайте мне.
120 маршрут работает отлично, более того, по моей просьбе перевозчик возит школьников от конечной в Октябрьском до Новосиликатного за 20 рублей, то есть со скидкой 5 рублей. Проблемы на 37 маршруте, есть автобусы, но нет водителей, так как существующий маршрут не обеспечен пассажиропотоком. Убыток на 150 маршруте, который мы запустили из Новомихайловки, был в прошлом году и поэтому его перевозчик оставил. В этом году с администрацией нашли возможность сделать его регулируемым, то есть с льготным проездом и стоимостью 23 рубля. Но с наполняемостью всё равно проблемы, поэтому постоянно меняются водители и есть жалобы. Оксана Евгеньевна транслировала эту проблему как озабоченность прокуратуры после проверки, а я объяснил в чем проблема и привел примеры.
Это уже не первый раз, когда вы пишете про меня неизвестно чьи фантазии. Стыдно за ваш непрофессионализм.
Утю-тю бедненькие перевозчики в убыток работают, есть нечего
А как в торгах участвовать, так глотки друг другу готовы перегрызть, настолько убыточный бизнес
Альтруисты ....ы
1. Количество маршрутов нужно сокращать.
Сразу - пшел в пень!
ЕР решила соботажем заниматься? Включили обиженку? Типа, не выбрали нас - сделаем всему городу хуже!
Ну, это их билет в один конец!
*не экстремизм, не шовенизм, не терроризм - это патриотизм
24.09.2021 16:06
- гость -
Думаю, комментатор имел ввиду, что сокращать надо маршруты которые дублируются или пользуются малым спросом! А Вы сразу ругаться!
Вот и показала партия "Единая Россия" свое обличье и принцип работы!
24.09.2021 15:54
Депутат Ряполов
Благодетель вы наш!
А почему детей из Октябрьского до школы возит маршрутка и за деньги а не школьный автобус? Чтобы тянулись к знаниям,через преграды?
16 :48, вот иди устройся водителем и вози.