Сделали досрочно: четырёхполосный участок Чуйского тракта на Алтае откроют в октябре

Один из самых загруженных и аварийных участков Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов расширили до четырёх полос и сделали безопасным. В эксплуатацию его введут с опережением графика на один год, пообещал губернатору Алтайского края руководитель Упрдор "Алтай" Анатолий Волков. 23 сентября на объекте прошло выездное совещание, в ходе которого губернатору рассказали, какие дороги в этом году уже привели в порядок в крае, и где начнут работы в следующем году.

Чуйский тракт станет шире и безопаснее

Чуйский тракт на границе Тальменского и Первомайского районов (173-183 км) начали реконструировать в конце 2019 года, сдача объекта была запланирована на ноябрь 2022 года. Но благодаря высоким темпам работы первые пять километров трассы почти готовы – их сдадут уже через месяц. На этом отрезке дорогу расширили с двух до четырёх полос, потоки разделили барьерами, установили линии электроосвещения.

Завершить оставшиеся пять километров подрядчик (ДСУ-4) планирует в августе 2022 года. К этому времени будут полностью готовы и двухуровневая развязка возле станции Озерки, подземный переход, остановки, тротуары и пешеходные дорожки. В итоге участок, который ранее считался одним из самых аварийных в Алтайском крае, станет безопасным. Волков подчёркивает, что на этом отрезке дороги очень интенсивное движение, трасса уже не справлялась с нагрузкой: за сутки проезжает до 20 тысяч машин. И расширение магистрали позволит снизить количество аварийных ситуаций.

Сдадут в эксплуатацию этой осенью ещё один расширенный участок Чуйского тракта: в направлении Барнаул – Бийск (216-223 км). Четырёхполосными стали семь километров дороги вблизи дорожного комплекса "Облепиха". Работы завершат этой осенью.

Заканчиваются работы и на дороге, идущей со стороны Чуйского тракта к Старому мосту. Сам мост откроют для движения уже меньше через месяц. "До 20 октября коммунальный мост через Обь введём в эксплуатацию. Там мы отремонтировали 11 км проезжей части и установили девять километров электроосвещения", – рассказал Анатолий Волков.

Кроме того, Упрдор "Алтай" привёл в порядок ещё один въезд в Барнаул: на трассе А-322 со стороны Рубцовска отремонтировали девять километров дороги, сделали шесть километров освещения.

Всего в этом году в Алтайском крае к нормативу приведут более 80 километров федеральных дорог. Их общая протяжённость в регионе составляет более 1000 километров. На ремонт и содержание сети федеральных дорог направляется порядка пяти миллиардов рублей, сообщил Волков.

Задел на будущее

В 2022 году дорожники Алтайского края продолжат расширение Чуйского тракта. Волков сообщил, что, помимо дороги возле Озерок, завершат реконструкцию ещё на трёх участках трассы. Продолжат работы на отрезке от Новоалтайска в сторону Бийска (212-216 км), расширят дорогу, ведущую из наукограда в сторону Барнаула (341-345 км). В рамках капремонта на границе с Новосибирской областью построят семь километров четырёхполосной дороги (143-150 км, вблизи дорожного комплекса "Грань Алтая").

В планы следующего года входит и ремонт подъезда к Барнаулу со стороны Павловска. Планируется отремонтировать 14 километров дороги со стороны аэропорта, а также провести капремонт путепровода через железнодорожные пути. За один год такой крупный объект сделать не получится, подчёркивает Волков, поэтому он будет переходящим и завершат его дорожники в 2023 году.

Продолжатся работы и по реконструкции автодороги А-321, которая перешла в федеральную собственность в 2020 году. Напомним, её состояние было признано неудовлетворительным: из 389 километров только 17% соответствовали нормативу. В этом году там уже отремонтировали 20 км и сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию на 2022 год. Теперь в планах Упрдор "Алтай" привести к нормативному состоянию всю дорогу.

"Если строить по 40 км в год, на это уйдёт 10 лет. У нас столько времени нет, поэтому нам нужно к 2025 году сделать большую часть дороги – 85%. Сейчас почти на всей её протяженности требуется делать капитальный ремонт", – говорит об амбициозных планах Волков.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что как только А-321 приведут в порядок, это положительно скажется на развитии туризма в селе Завьялово и сельского хозяйства.

Томенко положительно оценил проделанный объём работ дорожными предприятиями, но отметил, что если будет возможность его нарастить, её упускать не стоит.

"Мы должны готовиться к возможному вовлечению резервов. Если будет рассматриваться вопрос об увеличении ассигнований из федерального бюджета, то мы должны быть готовы со своими проектами, со своими подрядчиками и с материальным обеспечением. Быть готовыми эти деньги принять, а значит, выполнить работы и продолжить улучшение состояния сети автомобильных дорог", – сказал Виктор Томенко.