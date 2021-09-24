Новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 зарегистрировали в России

828 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки – это новый антирекорд с начала пандемии в стране. Как сообщил федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число умерших достигло 202 273 человек.

За последние сутки в России выявили 21 379 случаев COVID-19. Больше всего заразившихся в Москве (+2893), второе место занимает Санкт-Петербург (+1874), третье место – Московская область (+1008). Алтайский край находится на 24-й строчке с 248 новыми заразившимися. Всего за время пандемии коронавирус подтвердили у 7 376 374 человек.

Из больниц выписали ещё 15 828 человек. Всего выздоровели 6 574 608 жителей страны.