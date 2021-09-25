Жителя Алтайского края осудили на 20 лет за жестокое убийство пенсионера

43-летнего жителя Горняка осудили за жестокое убийство пенсионера. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, мужчина явился в дом пожилого человека "в агрессивном состоянии" и на почве "внезапно вспыхнувшей неприязни" забил хозяина жилища, нанеся не менее 27 ударов ножом в лицо и шею, а также по меньшей мере семь ударов кочергой по голове.

Смерть пострадавшего наступила на месте от открытой черепно-мозговой травмы. Суд вынес приговор мужчине согласно по п."д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. С учётом предыдущей судимости ему назначено 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осуждённый вместе с защитником обжаловали приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции отклонила апелляцию.