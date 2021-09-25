Ещё 25 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 25 смертей среди пациентов с коронавирусом. В 22 случаях причиной летальных исходов стала инфекция. За весь период в регионе скончались 5317 заражённых, сообщает оперштаб.

Число подтверждённых случаев заболевания за минувшие 24 часа выросло на 250 – до 76 423 человек. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+76 человек за сутки), Бийске (+28) и Рубцовске (+25).

Выздоровели за весь период 58 998 человек, в том числе 53 – за последние сутки.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 505 заражённых, из них 216 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 718 коек.