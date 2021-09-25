Депутата АКЗС собираются оштрафовать за нарушение ковидных мер во время одиночного пикета

Полиция изъяла плакат у коммуниста Антона Арцибашева, который по результатам прошедших выборов стал депутатам АКЗС. Народный избранник вышел на площадь Октября в поддержку кандидатов, которые якобы потеряли голоса из-за проведения электронного голосования.

Как сообщает крайком КПРФ в Telegram-канале, правоохранители собираются оштрафовать Арцибашева за нарушение антиковидного указа губернатора.

Отметим, что ранее схожая ситуация сложилась с кандидатами в депутаты АКЗС от партии "Яблоко" Андреем Скультецким и Ильёй Курсовом. Они запланировали встречу с избирателями возле памятника жертвам репрессий на площади Свободы, однако на неё пришли всего два человека.

"У нас попросили документы полицейские (их тоже было четверо), предостерегли нас, что если мы будем разворачивать плакаты, то тем самым мы нарушим ковидные ограничения. Вся встреча продолжалась около 40 минут", – цитирует его слова Telegram-канал "Смерть СМИ в прямом эфире".