Доктор Мясников назвал группу людей, защищённую от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал защищённую от коронавируса группу людей. Как он рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", развитие болезней, в том числе и COVID-19, может зависеть от группы крови человека.

"Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов", – заявил доктор.

Также телеведущий высказал мнение, что у некоторых людей в организме находится большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирусную инфекцию. У такой категории более высокий риск заболеть, заявил врач.