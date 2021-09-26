Власти Барнаула к Новому году построят снежный городок в сквере имени Титова

Администрация Октябрьского района начала подготовку к празднованию Нового года. На сайте госзакупок появилось сообщение о старте аукциона на выполнение работ по устройству снежного городка на сумму 527 тысяч рублей, сообщает Altapress.

Снежный городок будет построен в сквере имени Германа Титова на Потоке до 20 декабря. С 10 по 21 января конструкции демонтируют. На площади будет ограничено движение транспорта на время строительства, работы и демонтажа городка.

Парадный вход в снежный городок будут украшать ледяные ворота, высотой 2,5 метра и длиной 3,5 метра. Центральное место займёт искусственная ёлка высотой 14 метров. Гостей встретят ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа 2022 года. Рядом расположится каркасный снеговик высотой два метра, которого украсят белыми и синими гирляндами. Площадь украсят ледяные стены с барельефами с вмонтированными в них светодиодными гирляндами. Высота каждого – полметра, длина – 23,5 и 27 метров.

В Октябрьском районе появятся горки. На площади построят и зальют два двухметровых сооружения. Район украсят большими светящимися шарами диаметром два и один метр на ледяных постаментах. К ним добавят светодиодные гирлянды синего и белого цветов.