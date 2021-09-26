В Алтайском крае мужчина застрелил соседскую собаку на глазах у детей

В посёлке Санниково сосед на глазах у детей застрелил их собаку, сообщает "Инцидент Барнаул". Поводом для конфликта стала смерть нескольких кур.

Участница сообщества рассказывает, что 25 сентября у неё произошёл конфликт с соседом. Мужчина обвинил собаку в смерти кур, которые находились на свободном выгуле.

"Возместить ущерб мы были бы не против, но сосед был просто в ярости и убил нашу собаку. Полицию сразу вызвали, ещё будет разговор с участковым. Как нам теперь пережить это всё, у детей истерика и стресс", – написала женщина.

Теперь семья хочет наказать виновного в смерти любимого животного.