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Новости

В Алтайском крае мужчина застрелил соседскую собаку на глазах у детей

, ИА "Амител"
Конфликт произошёл из-за кур
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В посёлке Санниково сосед на глазах у детей застрелил их собаку, сообщает "Инцидент Барнаул". Поводом для конфликта стала смерть нескольких кур. 

Участница сообщества рассказывает, что 25 сентября у неё произошёл конфликт с соседом. Мужчина обвинил собаку в смерти кур, которые находились на свободном выгуле.

"Возместить ущерб мы были бы не против, но сосед был просто в ярости и убил нашу собаку. Полицию сразу вызвали, ещё будет разговор с участковым. Как нам теперь пережить это всё, у детей истерика и стресс", – написала женщина.

Теперь семья хочет наказать виновного в смерти любимого животного.

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

26.09.2021 12:53
SV

то есть сосед не уследил за своими курами, а собака еще и виновата. отличная логика.

26.09.2021 13:00
Гога все классно

Собака должна сидеть на цепи. Моя сидит. Бродячих отстреливать.
Власти бездействуют.
Народ решает эту проблему, но его потом судят.
Почему не судят власти?

26.09.2021 13:07
- гость -

Тут ещё вопрос, кто этому человеку оружие разрешил? Сегодня ему собака не понравилась и он за оружие схватился, завтра дети соседа. Надеюсь в полиции не забыли про законы?

Статья 159. Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка* влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти рублей с конфискацией оружия и боевых припасов или без таковой.

УК РФ Статья 245. 1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

26.09.2021 13:14
- гость -

Убийство собаки это жестокое обращение с животными?

26.09.2021 13:37
- гость -


26.09.2021 13:07
- гость -

Плюс ещё нанес ущерб имуществу хозяина собаки. Собака считается имуществом.

26.09.2021 13:38
Да уж

Плюсую к 13.00++


У вас, значит стресс, а у владельца кур нет стресса?? Вы готовы возместить ущерб, окей, он вам тоже готов - ласка переполнена собакенами, берите любую и не будет стресса.

А так мужик молодец!
Собак всё-таки держать на привязи надо или домв, тем более любимых. Сами виноваты!

26.09.2021 13:38
- гость -

В Синюково одни бухарики живут, на улицах все синие.

26.09.2021 13:39
- гость -


26.09.2021 13:00
Гога все классно

Собака должна сидеть на цепи. Моя сидит. Бродячих отстреливать.
Власти бездействуют.
Народ решает эту проблему, но его потом судят.
Почему не судят власти?

Куры тоже не должны ходить по улицам и срать.

26.09.2021 13:45
Nickolas

Куры гуляли где попала... Собака не на цепи... Необходим понятный и работающий закон о содержании животных. Нужен жеский контроль со стороны государства. Чтобы соседи не сами судились и остаивали свои права. Соседские войны стали нормой. Толи еще будет....

26.09.2021 13:48
- гость -


26.09.2021 13:45
Nickolas

Налог нужно ввести на животных, и побольше. Тогда проблема исчезнет.

26.09.2021 13:48
- гость -

Можно долго рассужтать где должны сидеть куры и собаки. А вот человек который схватился за оружие из-за бытового конфликта должен сидеть в тюрьме.

26.09.2021 13:54
Гость

И как только в 18 лет мужчинам автоматы выдают и разрешают стрелять в людей?!

26.09.2021 13:57
Гость

Если куры гуляли в собственном огороде и с ними жестово обошлась соседская собака,нарушив чужую границу-тогда приговор вынесен правильно.
Не думаю,что куры зашли в соседний двор и стали дразнить сидевшую на цепи собаку.

26.09.2021 14:02
Гость

В Лесном (ост. Радуга) живут 3-4 крупные,бродячие собаки-надо добавить трупиков,благо они прогуливаются до леса ежедневно.

26.09.2021 14:11
Пионер


Можно долго рассужтать где должны сидеть куры и собаки. А вот человек который схватился за оружие из-за бытового конфликта должен сидеть в тюрьме.

Самый адекватный комментарий на данный момент

26.09.2021 14:13
- гость -

Задрали уже зоопараноики со своей вонью по поводу и без. Давно пора отменить все принятые под их давлением законы о "правах животных" и перестать обращать внимание на их вой. Пора вспомнить о правх людей, чужое имущество в виде собак и кошек не должно нарушать их права. Любить или не любить животных и ущемлять или нет свои интересы ради них личное дело каждого. Согласен с теми, кто пишет, что нужны чёткие законы по содержанию животных. Большая собака , безнадзорно бегающая по улицы, должна быть утилизирована за счёт хозяев с сопутствующим штрафом, ибо может натворить не меньше неадекватного человека с ружьём.

26.09.2021 14:20
Сибиряк.

Полагаю, что это животное в виде соседа просто понимало, что ответки не будет. При таких раскладах психики и жадности, этот куриный мститель через пять-шесть лет сам загнётся.

26.09.2021 14:23
Гость

26.09.2021 13:48
- гость -
Он же не в соседа пошёл стрелять.
Могу завести ваше любимое:"если бы вместо куриц? был ваш ребёнок (мать,отец,сват,брат....)

26.09.2021 14:23
Внимательныйиз Б

Хочешь держать собаку, держи ее на привези. Куры это ладно, а если бы это собака покусала бы вашего ребенка и сделала бы его инвалидом!? Не люблю собак...

26.09.2021 14:24
- гость -

26.09.2021 13:48
- гость -
Большая собака это тоже оружие и менее предсказуемое, чем человек с ружьём.. Сегодня она подрала кур, завтра Вас или, не дай Бог, ваших детей. Пора отменять законы о "правах оружия".

26.09.2021 14:33
Гость

Интересно,а самооборона против собак как наказывается?
Работа у меня такая,с ломом на работу хожу.

26.09.2021 14:37
Гость

26.09.2021 13:45
Nickolas
Куры гуляли где попала..

Откуда знаете?

26.09.2021 15:58
Ленд Ровер

наверно лучшими друзьями прикидываются?

26.09.2021 17:48
- гость -

Когда собака разрывала кур на глазах у других,тоже неприятная картина!

26.09.2021 19:14
- гость -

26.09.2021 14:20
Сибиряк.
Полагаю, что это животное в виде соседа

Вы правы. Собака и курица это животные, и он повел себя как такое же животное.

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