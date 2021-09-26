Алтайские прокуроры взыскали с бывшего депутата более трёх миллионов рублей за Lexus

Бывшему депутату Тальменского района пришлось выложить 3,4 млн рублей за Lexus, который он приобрёл в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно представленным сведениям, стоимость иномарки сильно превышала доход члена совета народных депутатов.

За время тяжб он успел лишиться депутатского статуса, а также продать автомобиль, но это не спасло его от наказания.

"Поскольку ответчик продал автомобиль в ходе прокурорской проверки, в доход государства обращены денежные средства в сумме 3,4 млн рублей – эквивалентные стоимости автомобиля", – сказано в сообщении региональной прокуратуры.