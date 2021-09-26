Алтайские прокуроры взыскали с бывшего депутата более трёх миллионов рублей за Lexus

Бывшему депутату Тальменского района пришлось выложить 3,4 млн рублей за Lexus, который он приобрёл в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Согласно представленным сведениям, стоимость иномарки сильно превышала доход члена совета народных депутатов.
За время тяжб он успел лишиться депутатского статуса, а также продать автомобиль, но это не спасло его от наказания.
"Поскольку ответчик продал автомобиль в ходе прокурорской проверки, в доход государства обращены денежные средства в сумме 3,4 млн рублей – эквивалентные стоимости автомобиля", – сказано в сообщении региональной прокуратуры.
Комментарии
Произвол, и как прикажете таперича ЛЮДЯМ жить?!!!
От депутатов новости только о растрате бюджета, одни проблемы от них. Зачем они нужны?
Депутат какой партии то?
26.09.2021 13:23
- гость -
Депутат какой партии то?
Ну по логике если бы это была не партия едро, то её бы в заголовке написали
И в это тоже трудно поверить.