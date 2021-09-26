Юрист дал совет жертвам интернет-мошенников

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал, как защититься от мошенничества в интернете. Также он назвал порядок действий, если вас всё-таки удалось обмануть.

Эксперт пояснил, что подобное мошенничество сложно расследовать, поскольку затруднительно установить личности злоумышленников. Поэтому всегда нужно несколько раз проверять, с кем вы контактируете по поводу передачи денег, даже "если цена хорошая и товар очень нужен".

"Рецепт защиты один: никогда не спешить с переводом денег и сообщением своей личной информации", – сказал Соловьёв.

Если жертва уже отправила мошенникам деньги, необходимо сразу же задокументировать все произведённые действия. Полезно будет делать это при помощи видео, отмечает эксперт. Далее необходимо оперативно обратиться в отдел полиции по месту жительства или месту совершения мошенничества с заявлением. Это можно сделать и онлайн.