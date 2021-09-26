Барнаульский спасатель рассказал, как защититься во время массовой стрельбы

Барнаульский спасатель Андрей Оноприенко обратился к американской полиции, чтобы найти инструкции по противодействию стрелкам в общественных местах. По его словам, у местных спасателей подобной методички нет, сообщают "Вести Алтай".

По словам Оноприенко, у него были рекомендации ФСБ по действиям во время пожара и захвата заложников, но конкретной инструкции в случае стрельбы в общественных местах он не нашёл. Спасатель обратился к заокеанским коллегам. Он вышел на связь с полицейскими из штата Колорадо, где в школе Колумбайн произошла знаменитая стрельба в школе.

По словам спасателя, в случае нападения вооружённого человека есть три основных пути – убежать, спрятаться или атаковать. В последнем случае нужно действовать сообща и использовать подручные предметы: дезодоранты, газовые баллончики, куски стекла.

"Бывали случаи, опять же из практики моих коллег заокеанских, когда у стрелка просто рушился шаблон: как так, я вроде тут пришёл делать плохое дело, а мне дают отпор. Зачастую бывало, что они отступали от задуманного", – рассказал Оноприенко.

Напомним, утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров с ружьём пришёл в Пермский государственный университет и устроил стрельбу. "Произошедшее не является терактом, я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Все действия я проводил самостоятельно. Думал об этом давно", – написал Бекмансуров в соцсети.