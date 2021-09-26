На федеральном канале отметили фигуру и высокий рейтинг Марии Прусаковой

Руководитель отделения КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова, избранная в Госдуму, стала одной из героинь выпуска "Вестей" с Сергеем Брилёвым на "России 1".

Журналист отметил не только её высокий рейтинг, но и хорошую физическую форму. А также как заметно похудела мама двоих детей. Прусакова призналась, что её фигура стала горячей темой для обсуждений, и поправила декольте.

"Я за три дня сама 84 избирательных участка в Барнауле объехала. Всё ушло в политический вес", – пошутила Прусакова.

Политик отметила, что ещё не знает точно, в какой комитет новой Думы войдёт. Мария ждёт решения руководства партии.

Для Прусаковой выборы прошли очень успешно – она набрала 27,2% голосов избирателей. Алтайское отделение КПРФ показало один из лучших результатов в партии среди всех регионов России. Политик заявила, что останется руководителем реготделения после перехода на работу в Госдуму и планирует "жить на два города".