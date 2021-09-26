На федеральном канале отметили фигуру и высокий рейтинг Марии Прусаковой

Руководитель отделения КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова, избранная в Госдуму, стала одной из героинь выпуска "Вестей" с Сергеем Брилёвым на "России 1".
Журналист отметил не только её высокий рейтинг, но и хорошую физическую форму. А также как заметно похудела мама двоих детей. Прусакова призналась, что её фигура стала горячей темой для обсуждений, и поправила декольте.
"Я за три дня сама 84 избирательных участка в Барнауле объехала. Всё ушло в политический вес", – пошутила Прусакова.
Политик отметила, что ещё не знает точно, в какой комитет новой Думы войдёт. Мария ждёт решения руководства партии.
Для Прусаковой выборы прошли очень успешно – она набрала 27,2% голосов избирателей. Алтайское отделение КПРФ показало один из лучших результатов в партии среди всех регионов России. Политик заявила, что останется руководителем реготделения после перехода на работу в Госдуму и планирует "жить на два города".
Комментарии
Ну "жить на два города" вряд ли получится. На работу придется ездить каждый день. У Володина с дисциплиной строго. В конце месяца выделяется" региональная неделя" ,когда депутаты могут вернуься и поработать дома.
Кто такой Володин?
Не перевелись ещё люди, до седин верящие в сказки. Вот придут завтра коммунисты, и будет, как в СССР - бесплатная медицина, квартиры, путёвки. На деле же перспектива простая - одни упыри сменят других, только сопровождаться это будет большой кровью.А рядовые граждане несколько лет передела будут лапу сосать в лучшем случае, в худшем вымрут. Так что лучше уж без перемен.
Если Маша не обояет Зюганова, то я перестану верить в женщин с Барнаула!
Теперь рейтинг вниз пойдет. И стремительно. Из-за предательства Зюганова. В очередной раз предал народ. Надежды убил. Это были последние выборы, когда КПРФ что то получила от народа.