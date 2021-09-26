Жители Барнаула пожаловались на холод в квартирах в первую неделю отопительного сезона

21 сентября в Барнауле начался отопительный сезон, но не для всех. Некоторые жители города в сообществе Barnaul 22 пожаловались, что в их квартиры до сих пор не поступило тепло.

Пользовательница Анастасия сообщила, что уже три года по адресу Петра Сухова, 70, отопительный сезон не начинается вовремя.

"Все инстанции с себя снимают ответственность. УК говорит, что задвижки все открыли, обращайтесь в СГК. А они говорят, что отопление подали. Только вот одно но! Тепла нет во всём доме! До аварийных служб дозвониться невозможно, они просто к телефону не подходят. На выходные мы остались без отопления", – жалуется девушка.

Подписчица Светлана перечислила проблемы, из-за которых мёрзнут жители дома на Солнечной Поляне. Женщина упоминает наладку оборудования дома и проблемы с бойлером, который постоянно ремонтируют.

"Ледяные радиаторы, холод в квартирах, люди болеют. И это в период пандемии, что, со слов медиков, совершенно недопустимо. Власти бездействуют. УК посылает в Сибирскую генерирующую компанию, а та – обратно. Опасаемся, что в этот отопительный сезон мы просто замёрзнем", – пишет Светлана.

Другая Светлана, проживающая на улице Юрина, также пожаловалась на холод. По её словам, в подъезде отопление есть во многих квартирах, но с первого по пятый этаж тепло отсутствует.

"ЖЭУ слушать не хотят, игнорируют полностью, если дозвонишься, то говорят: "Ждите". Ждём четвертый день. Как повлиять на ЖЭУ-12, чтобы пришёл сантехник и спустил воздух на пятом этаже? Мы не знаем", – сетует женщина.

Напомним, что 23 сентября в селе Санниково закрыли детский сад из-за холода в помещениях – температура не поднималась выше +10 градусов.