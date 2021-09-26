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Жители Барнаула пожаловались на холод в квартирах в первую неделю отопительного сезона

, ИА "Амител"
В некоторых домах проблему не могут решить уже три года
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

21 сентября в Барнауле начался отопительный сезон, но не для всех. Некоторые жители города в сообществе Barnaul 22 пожаловались, что в их квартиры до сих пор не поступило тепло.

Пользовательница Анастасия сообщила, что уже три года по адресу Петра Сухова, 70, отопительный сезон не начинается вовремя.

"Все инстанции с себя снимают ответственность. УК говорит, что задвижки все открыли, обращайтесь в СГК. А они говорят, что отопление подали. Только вот одно но! Тепла нет во всём доме! До аварийных служб дозвониться невозможно, они просто к телефону не подходят. На выходные мы остались без отопления", – жалуется девушка.

Подписчица Светлана перечислила проблемы, из-за которых мёрзнут жители дома на Солнечной Поляне. Женщина упоминает наладку оборудования дома и проблемы с бойлером, который постоянно ремонтируют.

"Ледяные радиаторы, холод в квартирах, люди болеют. И это в период пандемии, что, со слов медиков, совершенно недопустимо. Власти бездействуют. УК посылает в Сибирскую генерирующую компанию, а та – обратно. Опасаемся, что в этот отопительный сезон мы просто замёрзнем", – пишет Светлана. 

Другая Светлана, проживающая на улице Юрина, также пожаловалась на холод. По её словам, в подъезде отопление есть во многих квартирах, но с первого по пятый этаж тепло отсутствует.

"ЖЭУ слушать не хотят, игнорируют полностью, если дозвонишься, то говорят: "Ждите". Ждём четвертый день. Как повлиять на ЖЭУ-12, чтобы пришёл сантехник и спустил воздух на пятом этаже? Мы не знаем", – сетует женщина.

Напомним, что 23 сентября в селе Санниково закрыли детский сад из-за холода в помещениях – температура не поднималась выше +10 градусов. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

26.09.2021 18:18
- гость -

Некоторым жильцам холодно, а для сантехников наступила горячая пора.

26.09.2021 19:26
гость

Островского, 16, 4 подъезд нет тепла с 1 по 9 этаж по стояку однокомнатных квартир. Во всех других тепло есть.
ЖИЛИЩНИК РЕШИТЕ ПРОБЛЕМУ!!!

26.09.2021 19:33
Мимопроходящий

А жители в курсе, что еще и ветер. Сильный северный. Он и продавливает холод в хаты. А если врубить отопилово, то духота будет. Закройте северные окна и станет теплее. Южные можно приоткрыть для воздуха.

26.09.2021 20:06
Иван

Энтузиастов 34 6 подъезд каждый год осенью до талого тянут пока пар изо рта не пойдёт.И по фигу маленькие дети пожилые люди.Председатель моя хата с краю я ничего не знаю

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