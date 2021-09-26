Названы категории россиян, которым с 1 октября проиндексируют зарплату

С 1 октября произойдёт индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций, сообщает "Московский Комсомолец".

Повышение коснётся сотрудников, работающих в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.

Средний рост заработной платы составит около 4%. Влиять на него может не только конкретная профессия, но и регион. Субъекты сами определяют надбавку, причём её размер не может быть ниже установленного на федеральном уровне. Кроме того, произойдет индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.

Индексация зарплат не затронет бюджетные сферы, которые упоминаются в майских указах президента (медработники, педагоги и другие). Для этих профессий оклады будут проиндексированы с 1 января.

Ранее Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий на 5,9% в 2022 году, а правительство решило не индексировать пенсии работающим пенсионерам.