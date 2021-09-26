В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП на Солнечной Поляне

В ГИБДД по Алтайскому краю прокомментировали смертельное ДТП на Солнечной Поляне. По сообщению ведомства, погибший водитель не справился с управлением, пишет "Инцидент Барнаул".

По предварительным данным, водитель 1979 года рождения на автомобиле Toyota Chaser, двигаясь по улице Солнечная Поляна от улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта, не справился с управлением и наехал на знак "Пешеходный переход". Машине серьёзно смяло крышу. Кроме погибшего водителя, в машине никого не было.

Ранее сообщалось, что серьёзное ДТП произошло в Барнауле на пересечении проспектов Социалистического и Строителей. В результате аварии легковой автомобиль перевернулся на крышу.