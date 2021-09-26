Найденные на барнаульской свалке паспорта предназначались для уничтожения

26 сентября на одной из свалок во Власихе среди мусора обнаружили кипу паспортов. Недействительные документы предназначались для уничтожения, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю

Установлено, что сотрудник госорганов подготовил документы для дальнейшего уничтожения: в них были проставлены соответствующие штампы и вырезаны номера. Пакет с документами должен был направиться на утилизацию, однако по ошибке попал на свалку. Как только ошибка была обнаружена, документы собрали. Они будут уничтожены в соответствии с установленным законом порядком.

Ранее сообщалось, что в Кулунде задержали жительницу одной из стран Центрально-Азиатского региона с фальшивым паспортом, распечатанным на цветном принтере.