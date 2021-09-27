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АвтоВАЗ планирует к 2025 году начать продажу внедорожников в Европе

, ИА "Амител"
Компания готовит крупный проект с Renault

"АвтоВАЗ" планирует продавать внедорожники нового поколения не только в России, но и в Европе. На рынке они появятся в 2024 году, сообщает FBM.ru.

Отечественный внедорожник LADA Niva новой генерации, который появится на рынке в конце 2024 года, будет стоить около 12000-16000 евро, или 1-1,4 миллиона рублей по актуальному курсу. Также в 2025-2026 годах вместе с группой Renault будет создан ещё один внедорожник с увеличенной колёсной базой. Его стоимость составит 20 000 евро, или 1,7 миллиона рублей. Внедорожник позволить бренду LADA выйти в более высокую ценовую категорию.

Компания планирует продавать эти внедорожники не только на отечественном автомобильном рынке, но и в Западной Европе, что в настоящее время не позволяет делать ни Niva Legend (бывшая LADA 4×4), ни обновлённая Niva Travel. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

27.09.2021 08:27
- гость -

у нас одни прорывы, а на самом деле наша рухлядь ни кому не нужна, тем более в европе

27.09.2021 08:36
- гость -

Металл подорожал, на переработку в самый раз

27.09.2021 09:13
- гость -

Европейские машины (массовый сегмент) стали настолько плохо делать, что уже ваз вполне конкуренте стал.

27.09.2021 09:22
- гость -

Для чего в Европе внедорожники? там всё в асфальт закатано. Маленькие деревни в Германии в идеально гладких дорогах. Заасфальтированы даже проезды и переулки. Тем более у них сейчас бзик на экономии топлива. Они покупают массово малолитражки

27.09.2021 09:25
- гость -

Его стоимость составит 20 000 евро, или 1,7 миллиона рублей.


совсем ........?

27.09.2021 09:25
гость

Думаю дело в высоком курсе евро. Низкий курс рубля делает нашу продукцию более дешевой и по соотношению цена качество она начинает вылазить на мировой рынок. Собирают машины по европейскому уровню за копейки, значит продают дешевле. Цена и качество сопоставимы, что позволило начать продавать их в Европе

27.09.2021 09:31
гость

Можно ввести санкции и они не пойдут на мировой рынок

27.09.2021 09:52
- гость -

Анекдот в тему:
Омский шинный завод выиграл тендер на поставку автошин для «Формулы-1» в количестве 2000 штук... Для ограждения трассы!

27.09.2021 09:59
- гость -

Тут столько недалёких петросянов собралось.
Хаете качество АвтоВАЗа, а типа у китайцев, которых стали массово покупать, качество лучше) Еще хуже гофно, но из-за стоимости вы их покупаете.
Вот и в Европе из-за цены будут брать.
Простой пример: Дастер с 1-литровым мотором и 90 лошадями в Европе стоит от 14 000 евро.

27.09.2021 10:04
- гость -

а типа у китайцев, которых стали массово покупать, качество лучше) Еще хуже гофно

Хватит жить опытом десятилетней давности и делать умную рожу сидя в общественном транспорте. Китайцы уже не равны тем, которых ты видел (но не ездил) в своей юности.

27.09.2021 10:11
- гость -

Для чего в Европе внедорожники? там всё в асфальт закатано. Маленькие деревни в Германии в идеально гладких дорогах.

Они там навоз на наших 2121 возят.

27.09.2021 10:19
- гость -

27.09.2021 10:04
- гость -
Послушайте, неуважаемый, я не кичусь, что езжу на немецком автопроме, я спокойно и ОТ переношу, в частности, будучи в командировках в других городах. Мне и в Барнауле невпадлу проехаться на трамвайке пару-троек остановок, когда того требует ситуация. И мне не надо рассказывать про качество. Знаю я и качество всяческих кетайцев типа грейтволлов или хуверов. У меня у пары коллег есть такие авто, куплены недавно. Именно поэтому я и утверждаю, кетайцы как были, так и есть - дерьмо.

27.09.2021 10:59
- гость -

27.09.2021 10:19
- гость -
А ваши коллеги не хотят уаз патриот купить и вам рассказать о качестве? Пусть эта "пара коллег" поменяет производителя, и вас наивного просветит, вы же судя по всему все воспринимаете категорично. И мало того еще и хамоваты. С таким спорить даже не пристало лишний раз.

27.09.2021 11:01
- гость -

кЕтай лютое дерьмо

27.09.2021 11:03
- гость -

я не кичусь, что езжу на немецком автопроме

Конечно, ездой на Опель Кадет не стоит кичиться. Да и обилие "я" и "мне" заставляет задать вопрос. Корона не давит?

27.09.2021 11:03
- гость -

Качество автомобилей автоваза европейское, так как автоваз является дочерней компанией французской Renault Group с 2016 года.

27.09.2021 11:16
- гость -

27.09.2021 11:03
- гость -
То есть фантазия не выдала ничего более жалкого из евроавтопрома, как Опель-Кадет?)
Его когда делать-то закончили? В прошлом тысячелетии?)
Не, ногами в жир ты наступил) Не Опель)
Касаемо местоимений, то я веду про себя речь, и это соответствует выбранному стилю письма.

Для 10:59
Мне и рассказов об эксплуатации кетаеавтопрома хватает от коллег, и личного впечатления, когда садился в салон, и проехался. А вы можете специализированные автоиздания почитать, или автоблоггеров посмотреть. В неангажированных СМИ вполне откровенно рассказывается про реальные факты по качеству этих поделок из Китая.
Если вам есть чем удивить про качество УАЗ-Патриот, то выкладывайте, почитаем.
А вот про "хамоватость" не надо. Вы первый десяток комментаторов прочтите, там тролль на тролле.

27.09.2021 13:26
ЭЛЕКТОРАТ

10:19- гость - я не кичусь, что езжу на немецком автопроме,

Весь немецкий автопром, на котором ездят по России, изготовлен в России...(На данный момент Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и &#352;KODA RAPID производятся на заводе в Калуге. Volkswagen Taos, &#352;KODA KODIAQ, &#352;KODA KAROQ и &#352;KODA OCTAVIA производятся по полному циклу на заводе ГАЗ.)
Кроме того:
Санкт-Петербург – завод Hyundai (Hyundai Solaris, Creta; Kia Rio)
Санкт-Петербург – завод Nissan (Nissan X-Trail, Murano, Pathfinder и Qashqai)
Санкт-Петербург – завод Toyota (Toyota RAV4 и Camry)
Санкт-Петербург – завод General Motors (Законсервирован)
Всеволожск – Ford-Sollers (Ford Focus, Mondeo)
Калининград – «Автотор» (Kia cee'd, Sportage, Soul, Venga, Optima, Quoris, Prime, Mohave, Cerato, Sorento; Hyundai, i40, Elantra; BMW X3, X4, X5, X6)
Москва – Renault (Renault Duster, Kaptur; Nissan Terrano)
Москва (Есипово) автомобили Mercedes седаны и кроссоверы Е-класса
Калуга – Volkswagen (VW Polo, Tiguan, Touareg, Multivan; Skoda Rapid; Audi A6, A8)
Калуга – Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive (Mitsubishi Outlander; Peugeot 408; Citroen C4)
Нижний Новгород – ГАЗ (Volkswagen Jetta; Skoda Octavia и Yeti)
Черкесск – Derways (Lifan Breez, Solano, Smily; Haima 3; Geely MK, MK Cross, Emgrand; Great Wall Hover; Chery Tiggo 5 и Chery Tiggo 3)
Тольятти – АвтоВАЗ (Renault Logan, Sandero; Nissan Almera)
Набережные Челны - Ford-Sollers (Ford Fiesta, EcoSport)
Елабуга – Ford-Sollers (Ford Kuga, Explorer, Transit)
Ижевск – «ИжАвто» (Nissan Sentra)
Владивосток – Sollers (Toyota Land Cruiser Prado; Mazda6 и CX-5)

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