АвтоВАЗ планирует к 2025 году начать продажу внедорожников в Европе

"АвтоВАЗ" планирует продавать внедорожники нового поколения не только в России, но и в Европе. На рынке они появятся в 2024 году, сообщает FBM.ru.

Отечественный внедорожник LADA Niva новой генерации, который появится на рынке в конце 2024 года, будет стоить около 12000-16000 евро, или 1-1,4 миллиона рублей по актуальному курсу. Также в 2025-2026 годах вместе с группой Renault будет создан ещё один внедорожник с увеличенной колёсной базой. Его стоимость составит 20 000 евро, или 1,7 миллиона рублей. Внедорожник позволить бренду LADA выйти в более высокую ценовую категорию.

Компания планирует продавать эти внедорожники не только на отечественном автомобильном рынке, но и в Западной Европе, что в настоящее время не позволяет делать ни Niva Legend (бывшая LADA 4×4), ни обновлённая Niva Travel.