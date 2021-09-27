Учитель математики выступит от Алтайского края на конкурсе "Учитель года России"

Конкурс "Учитель года России – 2021" проходит в Ростове-на-Дону. Алтайский край на нём представляет учитель математики барнаульского лицея № 3 Софья Киндякова.

"Все участники конкурса были распределены по нескольким группам, я попала в первую. По результатам жеребьёвки я буду выступать в первый день конкурсных испытаний четвёртой по счёту в своей группе. Конечно, всё лето я готовилась к участию в федеральном этапе конкурса, в том числе пересматривала испытания краевого этапа. Но я понимаю, что ещё много сил нужно будет приложить. Мы познакомились с лицеем, осмотрели кабинеты, где будут проходить "Методическая мастерская" и "Урок", – рассказала Киндякова.

Конкурс начался 26 сентября. 10 октября станет известно имя победителя, сообщает пресс-служба регионального правительства.