Пьяный водитель под Иркутском сбил пятерых школьников

Пьяный водитель сбил пятерых детей в городе Усть-Кут Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

"Прибывшие на место инцидента сотрудники ГИБДД установили, что 60-летний водитель автомашины Toyota Succeed на одной из улиц Усть-Кута совершил наезд на пятерых несовершеннолетних, которые, по предварительной информации, двигались по проезжей части во встречном направлении. В результате происшествия школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулём в состоянии опьянения", – сказано в сообщении ведомства.

Один ребёнок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Остальных направили на амбулаторное лечение.

Прокуратура и полиция проводят проверку.