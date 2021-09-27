Пьяный водитель под Иркутском сбил пятерых школьников

Пьяный водитель сбил пятерых детей в городе Усть-Кут Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.
"Прибывшие на место инцидента сотрудники ГИБДД установили, что 60-летний водитель автомашины Toyota Succeed на одной из улиц Усть-Кута совершил наезд на пятерых несовершеннолетних, которые, по предварительной информации, двигались по проезжей части во встречном направлении. В результате происшествия школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулём в состоянии опьянения", – сказано в сообщении ведомства.
Один ребёнок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Остальных направили на амбулаторное лечение.
Прокуратура и полиция проводят проверку.
Комментарии
Тварь
Сразу отобрать права навсегда и в тюрьму. До каких пор на дорогах будут ездить пьяные убийцы? Надо ужесточить требования к пьяным водилам. Отбирать права навсегда, отбирать авто и в тюрьму.
27.09.2021 12:01
Читатель
И будут ездить, пока знают и уверены в своей безнаказанности! Кто их остановит? ГИБДД? Да вся сущность работы ГИБДД заключается в сборе штрафов на пешеходных переходах! У инспекторов постоянное нытье, что работать некому... Зато когда приезжает какой-нибудь чиновник, столько инспекторов в оцеплении на перекрестках стоит, что в глазах от желтых жилетов рябит!
Пьяные мимо отдела ГИБДД на 10 Западной катаются и плевать хотели на все! Вспомните не так давно там авария была с участием пьяного водителя!
Постов на дорогах нет, чо бояться? Камера не унюхает. Езда с правами и в трезвом виде уже уходит в небытиё. Новый тренд, чо.
модератор? За что мой ответ удален про движение по встречке на проезжей части? Там нарушений не было! Или пропускаются только коммнеты хаяющие водятла?