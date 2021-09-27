"Безумный Макс" на дорогах Алтая. Постапокалиптические авто заметили на Семинском перевале

Фото: "Новости Горного Алтая" / @solundar04, Александр Полухин / "Барнаул22"

Шипастые и ржавые машины из вселенной антиутопии "Безумный Макс" проехались по Горному Алтаю. Снимками невероятных автомобилей поделились в сообществе "Новости Горного Алтая" в Instagram. Авторы предполагают, что колонна – участники ралли Mad way. Все случайные зрители остались в восторге от безумных машин. "Ужасно завораживающие, классные!", "Крутые, как картинки фильма", "С того света спустились?", "Лучшая новость за год", – пишут пользователи в соцсетях.