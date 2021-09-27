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"Безумный Макс" на дорогах Алтая. Постапокалиптические авто заметили на Семинском перевале

, ИА "Амител"
Предположительно, автомобили – участники Mad way ралли

Фото: "Новости Горного Алтая" / @solundar04, Александр Полухин / "Барнаул22"

Шипастые и ржавые машины из вселенной антиутопии "Безумный Макс" проехались по Горному Алтаю. Снимками невероятных автомобилей поделились в сообществе "Новости Горного Алтая" в Instagram. Авторы предполагают, что колонна – участники ралли Mad way. Все случайные зрители остались в восторге от безумных машин. "Ужасно завораживающие, классные!", "Крутые, как картинки фильма", "С того света спустились?", "Лучшая новость за год", – пишут пользователи в соцсетях. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

27.09.2021 12:37
гiсть

интересно, как они стоят на учете, эти машины, которым нельзя выезжать на дорогу?

27.09.2021 12:38
Павсекакий

Техрегламент запрещает вносить изменения в конструкцию автомобилей, но видимо не всем, как и многое другое в России. Закон суров, но не ддя всех.

27.09.2021 12:41
- гость -

Как они получили разрешение на передвижение по дорогам общего пользования????

27.09.2021 12:54
- гость -

Раллийные и ретро- машины тоже нестандарт, но как-то же они передвигаются в т.ч. и по дорогам общего назначения

27.09.2021 13:04
гiсть

но у них шипов и колючей проволоки нет

27.09.2021 13:08
ЭЛЕКТОРАТ

Эти машины не только с внесенными изменениями, что уже недопустимо с точки зрения их эксплуатации, но самое главное, в них добавлены элементы опасные при ДТП, как для человека, так и автомобиля. А вот это уже ни в какие ворота не лезет!

27.09.2021 13:29
гость

Тут знакомого дедка за никелированную заводскую трубку ниже бампера (причем она не выступала вперед, была ниже бампера) нахлобучили по полной.

27.09.2021 14:16
- гость -

Нытики престарелые, вот вы и превратились незаметно в "стукачей" , еще не так давно менталитет немцев осуждали. А так круто смотрится. Некоторые даже превзошли, самое то.

27.09.2021 17:35
гiсть

если про менталитет, то не в русских традициях ездить на таком хламе
примерно на таких машинах фрукты на рынок возят

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