"Безумный Макс" на дорогах Алтая. Постапокалиптические авто заметили на Семинском перевале

Фото: "Новости Горного Алтая" / @solundar04, Александр Полухин / "Барнаул22"
Шипастые и ржавые машины из вселенной антиутопии "Безумный Макс" проехались по Горному Алтаю. Снимками невероятных автомобилей поделились в сообществе "Новости Горного Алтая" в Instagram. Авторы предполагают, что колонна – участники ралли Mad way. Все случайные зрители остались в восторге от безумных машин. "Ужасно завораживающие, классные!", "Крутые, как картинки фильма", "С того света спустились?", "Лучшая новость за год", – пишут пользователи в соцсетях.
Комментарии
интересно, как они стоят на учете, эти машины, которым нельзя выезжать на дорогу?
Техрегламент запрещает вносить изменения в конструкцию автомобилей, но видимо не всем, как и многое другое в России. Закон суров, но не ддя всех.
Как они получили разрешение на передвижение по дорогам общего пользования????
Раллийные и ретро- машины тоже нестандарт, но как-то же они передвигаются в т.ч. и по дорогам общего назначения
но у них шипов и колючей проволоки нет
Эти машины не только с внесенными изменениями, что уже недопустимо с точки зрения их эксплуатации, но самое главное, в них добавлены элементы опасные при ДТП, как для человека, так и автомобиля. А вот это уже ни в какие ворота не лезет!
Тут знакомого дедка за никелированную заводскую трубку ниже бампера (причем она не выступала вперед, была ниже бампера) нахлобучили по полной.
Нытики престарелые, вот вы и превратились незаметно в "стукачей" , еще не так давно менталитет немцев осуждали. А так круто смотрится. Некоторые даже превзошли, самое то.
если про менталитет, то не в русских традициях ездить на таком хламе
примерно на таких машинах фрукты на рынок возят