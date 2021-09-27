У жительницы Бийска в спортзале украли золотые серьги за 30 тысяч рублей

Жительница Бийска стала жертвой злоумышленницы, покусившейся на её золотые серьги за 30 тысяч рублей. Кража произошла в местном спортзале, сообщает Главное управление МВД по Алтайскому краю.

После вечерней тренировки женщина решила зайти в солярий и оставила вещи на лавочке. По возвращении в раздевалку пострадавшая не смогла найти среди вещей золотые серьги.

Полиция изучила записи с видеокамер и установила личность злоумышленницы. По подозрению в совершении кражи задержана 25-летняя бийчанка. Ранее девушка уже была судима за хищение чужого имущества.

Ранее сообщалось, что в Бийске мужчина проник в чужой дом и похитил телевизор, гироскутер и аудиосистему на сумму 25 тысяч рублей.