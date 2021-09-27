Пострадавшая от рук барнаульских стоматологов собирается судиться с "Катунью 24"

Бывшая пациентка стоматологической клиники "Астра" Ольга Суханова может подать иск к телеканалу "Катунь 24". Женщина утверждает, что из-за травли в СМИ не может найти врачей для дальнейшего лечения, сообщает "Банкфакс".

Напомним, Ольга Суханова подала иск к клинике "Астра" из-за некачественных услуг по установке брекетов. Девушка собиралась потратить полученные по судебному решению деньги на исправление дефектов лица, возникших после визита в стоматологию. Однако боится, что ей придётся проходить лечение в другом регионе, поскольку канал "Катунь 24" освещает эту историю в негативном ключе.

Суханова отметила: несмотря на фактическое признание её правоты судом, в краевых СМИ история подаётся с негативным оттенком и в пользу стоматологической клиники. На финансируемом из краевого бюджета телеканале "Катунь 24" в одном из сюжетов клинику "Астра" назвали "жертвой потребительского терроризма". Один из материалов по теме вышел под заголовком, который Сухановой показался предупреждением для других врачей: "Пострадавшая пациентка алтайской стоматологии может получить компенсацию от всех клиник, где когда-либо лечила зубы" .

"Для меня последней каплей было, когда они выставили, что "она теперь будет судиться со всеми стоматологами, бойтесь её", – заявила пострадавшая.