На автовокзале в Барнауле неизвестные напали на мужчину и отняли у него 300 рублей

На барнаульском автовокзале неизвестные ограбили мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России.
Пострадавший рассказал, что на платформе автовокзала он поссорился с незнакомой девушкой. Через некоторое время к потерпевшему подошли трое приятелей девушки для выяснения отношений с обидчиком. Один из мужчин, применив насилие, открыто похитил у гражданина три олимпийские банкноты номиналом по 100 рублей.
Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 49-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.
На украденные деньги он купил себе выпивку.
Комментарии
Ходил с олимпийскими купюрами в руках? Продавал?
"На украденные деньги он купил себе выпивку", ну и правильно, надо же отметить заработок, а то все за счет государства жить приходится!
Как у гражданина оказалось сразу три олимпийских купюры? Через меня не прошло ни одной. Такое ощущение, что их тогда мгновенно люди по домашним реликвариям рассовали...
Украл, выпил, в тюрьму... классика)
Приятелей было 6 человек.
возле вокзалов всегда шелупонь болтается... А полисменов нету
Так это когда было? Народ в футболках и шортах.
― Попался! Этот галчонок у меня рубль олимпийский украл. Его надо в поликлинику сдать. Для опытов.
У автовокзала реально страшно ходить. Зазывалы так к тебе и бросаются и их там много. Все уголовного вида. Полиция там раньше была, но убрали. Езжу через день на электричке и каждый раз они.
Интересно, как. На перрон автовокзала без билета не пропускают
Город тут Барнаула проснулись .И облюбовали Автовокзал а полицмены спят оно им надо ? Бардак в этом Барнаульском Автовокзале Мэрия АУ !
Извозчик частный - выбор опасный. Поэхали братан. Люд там соответственный трется.