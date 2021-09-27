На автовокзале в Барнауле неизвестные напали на мужчину и отняли у него 300 рублей

На барнаульском автовокзале неизвестные ограбили мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России.

Пострадавший рассказал, что на платформе автовокзала он поссорился с незнакомой девушкой. Через некоторое время к потерпевшему подошли трое приятелей девушки для выяснения отношений с обидчиком. Один из мужчин, применив насилие, открыто похитил у гражданина три олимпийские банкноты номиналом по 100 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 49-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

На украденные деньги он купил себе выпивку.