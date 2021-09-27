Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус и поражением почек

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева попала в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Mash.
Гузеевой стало плохо несколько дней назад. У неё появился кашель и поднялась температура. Телеведущая сделала экспресс-тест на коронавирус, он оказался положительным.
Сейчас Гузеева находится в одной из московских клиник. У неё нашли воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Это увеличивает риск осложнений.
Медики оценивают состояние телеведущей как тяжёлое. Специалисты ждут результатов теста на коронавирус, который они сделали уже в больнице, чтобы начать лечение.
Комментарии
Неужели женить больше на первом не будут? Или на 2 года вперед наснимали?
Пишут, что ковида нет. Банальное переохлаждение из-за купания в холодном море.
Гостю от16:19 Если бы вы прочли что у нас на заборе пишут
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Колхознику . У вас ,может, и пишут, а у нас в городе заборов нет. Приятного вам чтива!
В Баренцевом или Карском?