Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус и поражением почек

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева попала в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Mash.

Гузеевой стало плохо несколько дней назад. У неё появился кашель и поднялась температура. Телеведущая сделала экспресс-тест на коронавирус, он оказался положительным.

Сейчас Гузеева находится в одной из московских клиник. У неё нашли воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Это увеличивает риск осложнений.

Медики оценивают состояние телеведущей как тяжёлое. Специалисты ждут результатов теста на коронавирус, который они сделали уже в больнице, чтобы начать лечение.