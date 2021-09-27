Знаменитый борец с браконьерами покинул заказник в Алтайском крае из-за маленькой зарплаты

Егерь Кислухинского заказника в Алтайском крае Сергей Байдуков, прославившийся своей бескомпромиссной борьбой с браконьерами, покинул работу и уехал из региона. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
По словам Сергея Байдукова, обеспечить нормальную жизнь в Алтайском крае ему не помогли ни былые заслуги, ни медийность, ни активное участие в жизни Кислухинского заказника. Егерь посетовал, что "резонансные дела" и "подставы" не доказали руководству, как нужно ценить кадры.
"На зарплату на уровне МРОТ в эти заказники очередь при устройстве на работу. Догадаться несложно, почему стремится сюда народ, ведь "остальное" можно и браконьерством "добрать"! Я не говорю, что все егеря такие. И они чаше всего живут, мягко говоря, небогато. В итоге и мне стало невозможно жить на эту зарплату, а воровать я не хочу. Предложили работу в охотничьем хозяйстве за 3 тысячи км от Алтая. Жалко было, но уехал и не жалею! Тут платят!" – рассказал егерь.
Байдуков стал местной легендой, поскольку много лет в одиночку пытался защитить заказник от браконьеров. В 2013 году благодаря его вмешательству удалось задержать пилота вертолёта, который незаконно охотился на лося.
Комментарии
Это он — прототип бескомпромиссного егеря Григория Елистратова из "Сельского детектива"?
ПОКИНУЛ РАБОТУ И УЕХАЛ ИЗ РЕГИОНА.
Когда краевые власти увидят поймут,что лучшие из лучших покидают регион из-за крошечной зарплаты?
Если в Барнауле еще как-то поднимают зарплату,то сельское население о таких зарплатах может только мечтать. А ведь в селах проживает почти половина населения Алтайского края.
27.09.2021 17:50
- гость -
Когда краевые власти увидят поймут...
Пфф, да они (не все, но некоторые) и рады что он уехал.
Не будет мешать царькам районного масштаба и повыше охотиться.
В итоге и мне стало невозможно жить на эту зарплату, а воровать я не хочу.
Лучшие люди уезжают,на которых надо равняться,ставить в пример.
А эти люди просто не могут выжить на зарплату.
Зазвездился товарищь, ноль, но нольамбициозный. Посмотрим, когда обратно приедет.
У егеря были награды и грамоты от губернатора и премия губернатора Алтайского края в области охраны окружающей среды.
У Сергея Байдукова были публикации в прессе, по краевому и даже центральному телевидению. А на снегоход «Ямаха»,на котором он охранял заказник,деньги собирали по всей России.
Ну и молодец. Человеку свойственно искать лучшие для себя условия.
Зато начальство декларирует по 150-200 тыс оклады !!! Вот он геноцид в чистом виде, когда руками работника медальки и деньги себе, работнику МРОТ!!!