890 тысяч туристов посетили Алтайский край за лето 2021 года

За лето 2021 года турпоток в Алтайский край составил 890 тысяч человек, из которых около трети – жители других регионов. Об этом сообщил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Как отметил глава ведомства, основными "донорами" стали Новосибирская, Кемеровская, Томская области и Красноярский край. Из них в регион прибыли от 60 до 80% всех гостей.

"Отдых в санаториях востребован у северных регионов страны. Растёт доля туристов из Москвы, центральной части. Вместе они обеспечивают порядка 10% от всего въездного потока", – заявил Дешевых.

При этом отрасль всё ещё находится в стадии восстановления. Объём предоставленных услуг на 1 сентября составляет 3,747 млрд рублей и превышает показатели аналогичного периода 2019 года на 13%.