Из России вывезли рекордный за всю историю объём зерна

Экспорт зерна с учётом зернобобовых культур составил рекордные 6,08 млн тонн в августе, включая санкционные страны (Иран и Сирия). Об этом сообщает компания "ПроЗерно".

Российской пшеницы было вывезено 5,27 млн тонн, 557 тысяч тонн ячменя и 171 тысяча тонн гороха. Ещё ни разу в истории зерновой индустрии России не было такого объёма экспорта, во многом это произошло за счёт Ирана и рекордного за месяц экспорта гороха, отмечается в сообщении.

Главными покупателями российского зерна за два месяца стали Турция, Иран и Египет. Экспорт пшеницы в Иран за первые неполные три месяца сезона 2021-2022 превысил весь объём поставок за сезон 2020-2021. С 1 июля по 27 сентября в эту страну было продано 2,44 млн тонн пшеницы.