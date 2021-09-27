"Мужское государство" напало на барнаульскую сеть ресторанов за рекламу с темнокожим

Лидер "Мужского государства" Владислав Поздняков потребовал извинений от барнаульской сети ресторанов "Тандыр № 1" в Барнауле за публикацию рекламы с темнокожим мужчиной. Он призвал подписчиков своего Telegram-канала делать заказы с оплатой при получении, а после прибытия курьера отказываться от еды, сообщается "Газета.ru".

"Вы либо удаляете все посты с [представителями негроидной расы] и выкладываете пост в свой официальный аккаунт инстаграма – где извиняетесь перед русским народом за навязывание ему чуждых ценностей, либо вы всю свою жизнь будете работать только по предоплате, как "Тануки", – написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Как заявил лидер движения, у ресторана уже полностью "парализована" работа.