Госпожа канцлер, до свидания. Изменятся ли отношения России и Германии после ухода Меркель

Правление канцлера Ангелы Меркель в Германии заканчивается. Парламентские выборы принесли победу Социал-демократической партии (СДПГ). По мнению экспертов, это означает возможный распад "большой коалиции" и перемены во внешнеполитическом курсе этой наиболее экономической развитой страны Европы. Наверняка смена правительства страны повлечёт и корректировки в отношениях с Россией, ведь для нас ФРГ – ведущий экономический партнёр на Западе. Как могут измениться российско-германские отношения, чем запомнится период правления Меркель и чего ожидать европейскому континенту в связи политическими перестановками в ФРГ, попытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

Выборы закончились, начались закулисные торги

По результатам выборов в Германии победитель – СДПГ – получил 25,7% голосов, блок ХДС/ХСС (к нему относится уходящий канцлер Ангела Меркель) набрал 24,1%, "Зелёным" досталось 14,8%, Свободной демократической партии (СвДП) – 11,5%, "Альтернатива для Германии" заручилась поддержкой 10,3% избирателей. С учётом выборов по округам социал-демократы получат в Бундестаге (число депутатских мест в нём увеличится с 709 до 735) 206 мест, ХДС/ХСС – 196, "Зелёные" – 118, свободные демократы – 92, АдГ – 83, "Левые" – 39, "Союз южношлезвигских избирателей" – 1.

Один из лидеров ХДС/ХСС – Армин Лашет – уже заявил, что недоволен результатами выборов, а его оппонент – социал-демократ Олаф Шольц – назвал их успешными и сказал, что итоги голосования продемонстрировали стремление граждан к смене власти.

Теперь главная интрига в том, кто займёт пост канцлера – председателя правительства Германии. Сегодня пока ещё существует "большая коалиция" с участием СДПГ и ХДС/ХСС, которая в своё время привела к власти Меркель. Теоретически выдвинуть своего кандидата может любая партия, но для победы в парламентском голосовании одному из "призёров" избирательной гонки потребуется вступить в коалицию с кем-то из обладателей меньшего числа мандатов – таких называют младшими партнёрами по коалиции. Этот "младшенький" получает от "старшенького" предложение в виде министерских портфелей и иных преференций и соглашается. Или не соглашается. Скажем, СДПГ может вступить в коалицию с ХДС/ХСС – суммарно это даст 402 депутата (достаточно для избрания совместного кандидата на пост канцлера), с "Зелёными" и СвДП – 426 депутатов.

Впрочем, блок Ангелы Меркель тоже может в случае успешных переговоров "скооперироваться" с "Зелёными" и СвДП, не дав возможности победителю выборов провести в канцлеры своего представителя. Политологи предполагают, что претендентом от СДПГ будет лидер партии Олаф Шольц, а выдвиженцем ХДС/ХСС – Армин Лашет. Есть вероятность образования левой коалиции – СДПГ, "Зелёные" и "Левые", суммарно дающей 363 депутата. Но, во-первых, этого мало, во-вторых, такой альянс возможен, если ни один из кандидатов при голосовании не сможет набрать парламентского большинства, что маловероятно. В общем, в политических кулуарах страны сейчас наверняка идёт оживленный политический торг.

"Учитывая сложившийся расклад после голосования, рискну предположить, что формирование коалиции будет делом непростым и займёт продолжительное время – до полугода", – отметил в интервью amic.ru политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его мнению, будущая коалиция из-за своей разнородности будет неустойчивым и хрупким образованием. Но эта же "хрупкость" может избавить её от влияния со стороны других государств (ранее его нередко оказывали Соединённые Штаты).

"В этих условиях, когда идут переговоры и нет конкретики, любой неверный шаг "в сторону", ненужные контакты с кем-то посторонним могут пагубно сказаться на предварительных соглашениях, которые могут быть разорваны, – убеждён эксперт. – Поэтому участники формирования коалиции будут предельно осторожны".

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что без внешнего воздействия процесс формирования правящей коалиции всё же не обойдётся. "Всё-таки влияние из-за океана будет ощущаться. Прежде всего, через "Зелёных", – уверен он. – В целом же на предстоящих переговорах у младших партнёров довольно выгодное положение – их значение велико, они могут выторговывать себе неплохие посты".

Экономическая мощь при политической слабости

16-летний период правления Ангелы Меркель ещё не завершён: она останется главой правительства до официального объявления преемника в германском парламенте, а этот процесс может порядком затянуться. И всё же время "канцлерин" истекает, и эксперты задумались, какие отношения ждут Россию и Германию в ближайшем будущем. И без внешнего влияния тут не обойдётся, считает Кирилл Коктыш. Сама Германия на политической арене большого влияния не имеет.

"В экономическом плане Германия за время правления Меркель, пожалуй, достигла влияния, сопоставимого с тем, что имела империя Карла Великого, – отмечает Коктыш. – Правда, это экономическое могущество никак не было конвертировано в политическую мощь, чего немцы не сильно пытаются делать, и, возможно, вполне обоснованно, поскольку мы из истории знаем, чем такие попытки оборачивались". По его словам, многое в германской политике будет зависеть от того, кто станет артикулировать политические интересы ФРГ на международной арене. "Долгое время это делали США, однако потом их пыталась заместить Франция, но последние события в связи с созданием блока AUKUS и её публичным унижением сильно уменьшили вес Пятой республики на международной арене".

Дмитрий Солонников оценивает время правления Меркель более сдержанно. "Я бы не стал восхищаться достигнутыми результатами. Достижения были, но было немало и кризисных явлений, включая довольно жёсткий миграционный кризис, тяжело протекающий ковидный кризис и другие. Кроме того, она так и не смогла избавиться от традиционного сильного влияния на германскую политику из-за океана", – отмечает он.

По словам эксперта, в целом для России выгодно сохранение "большой коалиции": "Любой другой вариант может оказаться для России существенно хуже, потому что потенциальные младшие партнёры по новой коалиции отличаются антироссийской риторикой. Они могут рассчитывать на посты вице-канцлера и главы МИД, а для нас приход на эти посты представителя тех же "Зелёных" сулит ухудшение отношений, включая торпедирование того же "Северного потока – 2", который мы с таким трудом достроили при уходящем руководителе ФРГ".

Достижения Ангелы Меркель, или Комсомольский задор против экономических напастей

Ангела Меркель стала первой женщиной, возглавившей германское государство. Под её руководством экономика Германии серьёзно окрепла. В 2005 году, когда бывшая активистка Пионерской организации им. Эрнста Тельмана и Союза свободной немецкой молодёжи (комсомол ГДР), возглавила страну, темпы роста ФРГ отставали от среднеевропейских, дефицит бюджета был на уровне 3%, а безработица составляла 12%. Страну называли "больным членом Европы". Однако практичность канцлера, соединённая с научным подходом (фрау Меркель не зря когда-то трудилась в Академии наук ГДР) позволила преодолеть этот кризис. Страна стала экономическим лидером Евросоюза, германский экспорт до кризиса 2008-2009 годов вырос за семь лет аж на 76%! Причём большую часть экспорта составляет высокотехнологичная продукция. Безработица, по данным за август 2021 года, упала ниже 6%.

Впрочем, таких успехов страна достигла в том числе благодаря реформам, которые начал предшественник Меркель – бывший канцлер и лидер СДПГ Герхард Шрёдер. Благодаря ему была проведена либерализация рынка труда, что удешевило стоимость рабочей силы (это обстоятельство, правда, нынче выходит боком стране в социальном плане, порождая массовые недовольства трудящихся), а также были налажены поставки российских энергоносителей. Впрочем, госпожа Меркель тоже прекрасно понимала значение сотрудничества с РФ в сфере энергетики и продвигала крупные проекты, её "лебединой песней" на руководящем посту стало активное содействие "Северному потоку – 2".

Настойчивость Меркель помогла в начале 2010-х годов преодолеть с минимальными потерями большой долговой кризис Европы. В тот период именно "фрау канцлер" увязывала предоставление финансовой помощи терпящим бедствие странам с принятием ими режима жёсткой экономии и структурными реформами (налоговой, пенсионной и др.). Впрочем, эти действия обернулись урезанием социальной сферы, за что Европа расплачивается до сих пор периодическими очагами социальных волнений (скептики считают, что самые "горячие" из них ещё впереди). В то же время благодаря настойчивости Меркель несколько лет назад получила помощь терпевшая бедствие Греция. И это не позволило нарастить России своё влияние в этом государстве (очень надеялись в Кремле). Также Меркель поддерживала политику антироссийских санкций после событий на Украине и в Крыму в 2014 году.