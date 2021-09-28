Госпожа канцлер, до свидания. Изменятся ли отношения России и Германии после ухода Меркель

Правление канцлера Ангелы Меркель в Германии заканчивается. Парламентские выборы принесли победу Социал-демократической партии (СДПГ). По мнению экспертов, это означает возможный распад "большой коалиции" и перемены во внешнеполитическом курсе этой наиболее экономической развитой страны Европы. Наверняка смена правительства страны повлечёт и корректировки в отношениях с Россией, ведь для нас ФРГ – ведущий экономический партнёр на Западе. Как могут измениться российско-германские отношения, чем запомнится период правления Меркель и чего ожидать европейскому континенту в связи политическими перестановками в ФРГ, попытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.
Выборы закончились, начались закулисные торги
По результатам выборов в Германии победитель – СДПГ – получил 25,7% голосов, блок ХДС/ХСС (к нему относится уходящий канцлер Ангела Меркель) набрал 24,1%, "Зелёным" досталось 14,8%, Свободной демократической партии (СвДП) – 11,5%, "Альтернатива для Германии" заручилась поддержкой 10,3% избирателей. С учётом выборов по округам социал-демократы получат в Бундестаге (число депутатских мест в нём увеличится с 709 до 735) 206 мест, ХДС/ХСС – 196, "Зелёные" – 118, свободные демократы – 92, АдГ – 83, "Левые" – 39, "Союз южношлезвигских избирателей" – 1.
Один из лидеров ХДС/ХСС – Армин Лашет – уже заявил, что недоволен результатами выборов, а его оппонент – социал-демократ Олаф Шольц – назвал их успешными и сказал, что итоги голосования продемонстрировали стремление граждан к смене власти.
Теперь главная интрига в том, кто займёт пост канцлера – председателя правительства Германии. Сегодня пока ещё существует "большая коалиция" с участием СДПГ и ХДС/ХСС, которая в своё время привела к власти Меркель. Теоретически выдвинуть своего кандидата может любая партия, но для победы в парламентском голосовании одному из "призёров" избирательной гонки потребуется вступить в коалицию с кем-то из обладателей меньшего числа мандатов – таких называют младшими партнёрами по коалиции. Этот "младшенький" получает от "старшенького" предложение в виде министерских портфелей и иных преференций и соглашается. Или не соглашается. Скажем, СДПГ может вступить в коалицию с ХДС/ХСС – суммарно это даст 402 депутата (достаточно для избрания совместного кандидата на пост канцлера), с "Зелёными" и СвДП – 426 депутатов.
Впрочем, блок Ангелы Меркель тоже может в случае успешных переговоров "скооперироваться" с "Зелёными" и СвДП, не дав возможности победителю выборов провести в канцлеры своего представителя. Политологи предполагают, что претендентом от СДПГ будет лидер партии Олаф Шольц, а выдвиженцем ХДС/ХСС – Армин Лашет. Есть вероятность образования левой коалиции – СДПГ, "Зелёные" и "Левые", суммарно дающей 363 депутата. Но, во-первых, этого мало, во-вторых, такой альянс возможен, если ни один из кандидатов при голосовании не сможет набрать парламентского большинства, что маловероятно. В общем, в политических кулуарах страны сейчас наверняка идёт оживленный политический торг.
"Учитывая сложившийся расклад после голосования, рискну предположить, что формирование коалиции будет делом непростым и займёт продолжительное время – до полугода", – отметил в интервью amic.ru политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его мнению, будущая коалиция из-за своей разнородности будет неустойчивым и хрупким образованием. Но эта же "хрупкость" может избавить её от влияния со стороны других государств (ранее его нередко оказывали Соединённые Штаты).
"В этих условиях, когда идут переговоры и нет конкретики, любой неверный шаг "в сторону", ненужные контакты с кем-то посторонним могут пагубно сказаться на предварительных соглашениях, которые могут быть разорваны, – убеждён эксперт. – Поэтому участники формирования коалиции будут предельно осторожны".
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что без внешнего воздействия процесс формирования правящей коалиции всё же не обойдётся. "Всё-таки влияние из-за океана будет ощущаться. Прежде всего, через "Зелёных", – уверен он. – В целом же на предстоящих переговорах у младших партнёров довольно выгодное положение – их значение велико, они могут выторговывать себе неплохие посты".
Экономическая мощь при политической слабости
16-летний период правления Ангелы Меркель ещё не завершён: она останется главой правительства до официального объявления преемника в германском парламенте, а этот процесс может порядком затянуться. И всё же время "канцлерин" истекает, и эксперты задумались, какие отношения ждут Россию и Германию в ближайшем будущем. И без внешнего влияния тут не обойдётся, считает Кирилл Коктыш. Сама Германия на политической арене большого влияния не имеет.
"В экономическом плане Германия за время правления Меркель, пожалуй, достигла влияния, сопоставимого с тем, что имела империя Карла Великого, – отмечает Коктыш. – Правда, это экономическое могущество никак не было конвертировано в политическую мощь, чего немцы не сильно пытаются делать, и, возможно, вполне обоснованно, поскольку мы из истории знаем, чем такие попытки оборачивались". По его словам, многое в германской политике будет зависеть от того, кто станет артикулировать политические интересы ФРГ на международной арене. "Долгое время это делали США, однако потом их пыталась заместить Франция, но последние события в связи с созданием блока AUKUS и её публичным унижением сильно уменьшили вес Пятой республики на международной арене".
Дмитрий Солонников оценивает время правления Меркель более сдержанно. "Я бы не стал восхищаться достигнутыми результатами. Достижения были, но было немало и кризисных явлений, включая довольно жёсткий миграционный кризис, тяжело протекающий ковидный кризис и другие. Кроме того, она так и не смогла избавиться от традиционного сильного влияния на германскую политику из-за океана", – отмечает он.
По словам эксперта, в целом для России выгодно сохранение "большой коалиции": "Любой другой вариант может оказаться для России существенно хуже, потому что потенциальные младшие партнёры по новой коалиции отличаются антироссийской риторикой. Они могут рассчитывать на посты вице-канцлера и главы МИД, а для нас приход на эти посты представителя тех же "Зелёных" сулит ухудшение отношений, включая торпедирование того же "Северного потока – 2", который мы с таким трудом достроили при уходящем руководителе ФРГ".
Достижения Ангелы Меркель, или Комсомольский задор против экономических напастей
Ангела Меркель стала первой женщиной, возглавившей германское государство. Под её руководством экономика Германии серьёзно окрепла. В 2005 году, когда бывшая активистка Пионерской организации им. Эрнста Тельмана и Союза свободной немецкой молодёжи (комсомол ГДР), возглавила страну, темпы роста ФРГ отставали от среднеевропейских, дефицит бюджета был на уровне 3%, а безработица составляла 12%. Страну называли "больным членом Европы". Однако практичность канцлера, соединённая с научным подходом (фрау Меркель не зря когда-то трудилась в Академии наук ГДР) позволила преодолеть этот кризис. Страна стала экономическим лидером Евросоюза, германский экспорт до кризиса 2008-2009 годов вырос за семь лет аж на 76%! Причём большую часть экспорта составляет высокотехнологичная продукция. Безработица, по данным за август 2021 года, упала ниже 6%.
Впрочем, таких успехов страна достигла в том числе благодаря реформам, которые начал предшественник Меркель – бывший канцлер и лидер СДПГ Герхард Шрёдер. Благодаря ему была проведена либерализация рынка труда, что удешевило стоимость рабочей силы (это обстоятельство, правда, нынче выходит боком стране в социальном плане, порождая массовые недовольства трудящихся), а также были налажены поставки российских энергоносителей. Впрочем, госпожа Меркель тоже прекрасно понимала значение сотрудничества с РФ в сфере энергетики и продвигала крупные проекты, её "лебединой песней" на руководящем посту стало активное содействие "Северному потоку – 2".
Настойчивость Меркель помогла в начале 2010-х годов преодолеть с минимальными потерями большой долговой кризис Европы. В тот период именно "фрау канцлер" увязывала предоставление финансовой помощи терпящим бедствие странам с принятием ими режима жёсткой экономии и структурными реформами (налоговой, пенсионной и др.). Впрочем, эти действия обернулись урезанием социальной сферы, за что Европа расплачивается до сих пор периодическими очагами социальных волнений (скептики считают, что самые "горячие" из них ещё впереди). В то же время благодаря настойчивости Меркель несколько лет назад получила помощь терпевшая бедствие Греция. И это не позволило нарастить России своё влияние в этом государстве (очень надеялись в Кремле). Также Меркель поддерживала политику антироссийских санкций после событий на Украине и в Крыму в 2014 году.
Комментарии
Там хоть Меркель адекватный человек, и выборы честные ни как у нас
Она же моложе нашего бункерного дедушки, а уже уходить собралась. Наш вон даже не думает уходить
Меркель капут!
На западе, в отличии от "нас" есть политический этикет!
4 срока подряд, у них не обязательно делать перерыв после двух сроков. Если бы не здоровье, она и 10 сроков могла проработать, их закон позволяет
"У меня сложилось впечатление, что многие граждане хотят перемен, и я чувствую это, — сказал Шольц, обращаясь к аудитории из более чем тысячи человек на Хоймаркт. — Меня очень впечатляет, что многие граждане желают, чтобы я стал следующим канцлером".
====="Перемен требуют наши сердца, Перемен требуют наши глаза, В нашем смехе и в наших слезах, И в пульсации вен Перемен! Мы ждем перемен."=====
Но вот в сша политический этикет,прямо скажем не очень.Более полугода назад зашли зрители после выборов посмотреть на Капитолий изнутри,так их кинули в тюрьмы,объявили террористами,и ждёт их суд по статье по которой светит до 10-ти лет.
Задержано уже более 200 обманутых выборщиков.
И партия Меркель проиграла, теперь СП-2 наверное еще на 5 лет отложат
наш та когда уйдет то?
Меркель была на прослушке от партнеров из США. Судя по тому, что она осталась на своем посту и скандал замяла, она предпочла делать то, что ей скажут, а не то, что в интересах Германии. Следующий будет вести такую же политику, очевидно
У меркель слишком заметный тремор, не то на фоне неврологии не то на фоне диабета,
но однозначно фрау пора на покой.
То что немцев перестала устраивать та германия которую они видят- это факт.
Надеюсь не поддадутся на "зеленые" провокации партии зеленых, это приведет к концу их доминирования в европе. Все эти мигранты были нужны чтобы сменить там власть и разрушить их экономику, что через ослабевшую фрау было сделано.
28.09.2021 08:23
- гость -
Она же моложе нашего бункерного дедушки, а уже уходить собралась. Наш вон даже не думает уходить
торопитесь остаться без пенсий без работы????
потом локти кусать будете
Маркель отказывалась от занятий физкультуры,поэтому у неё тремор и протянула она на высоком посту только 16 лет.Владимир Владимирович же каждый день по два часа тратит на комплекс физических упражнений:на татами там или на тренажёрах.
Не вам судить.
торопитесь остаться без пенсий без работы????
Что-то Вы как-то совсем скромно лизнули. Так бы и написали "Нет Путина - нет России"
Что то в Германии никто не стонал про 4 подряд срока канцлерства Меркель длиной в 16 лет. Может дело не в сменяемости людей как принцип?
радующемуся хохленку, что теперь СП2 заморозят отвечу, что нет, не заморозят, а вполне себе проведут сертификацию до нового года и уже зимой начнут получать газ. Партия Меркель и правая Альтернатива для Германии двумя руками за трубопровод, победители одобряют, но одной рукой. Против только Зелёные, но их мало. Да и не для того западные компании вкладывались в стройку, чтобы получить убытки, вместо намечающихся сверхдоходов - сейчас на рынке тысяча кубов под 800 евро, а по прямому контракту это всего 250 евро, и поставщик готовый с объемом 50 миллиардов кубов в год. И спрос на топливо есть, и экономика растёт, и Зима ожидается холодной, и существующие хранилища полупустые. Вот и думайте)
Венгры подсуетились,позавчера подписали газовый договор с Россией на последующие 15 лет.Поставки будут по южному турецкому потоку(через Сербию) и по "Северному потоку-2"(через Австрию), всё в обход украинской территории.
Жесть какая. Голодный хохол , которому продать нечего - это страшный хохол.
28.09.2021 10:37
- гость -
на счет мало зеленых это как посмотреть: у хсс -196 голосов в парламенте, у зеленых 114.
не так и мало
Ту 11:00
Против СП2 только сами Зелёные. Остальные кто двумя руками одобряет, а кто просто понимает его необходимость. Поэтому одни экологи ничего не сделают. Раз уж немцы с США заключили сделку, и достроило газопровод, то обратной дороги не будет.
Более того, благодаря СП2 Германия усиливает своё влияние в Европе, они становятся распределительным центром топлива, у которого нет альтернативы ещё как минимум пару десятков лет. В серьез о зелёной Энергетике сейчас говорить смешно - слишком мало и слишком дорого.
Парочка анекдотов в тему:
Путин звонит Меркель после выборов в бундестаг:
- Я же тебе говорил, бери на полставки Памфилову и Венедиктова...
"Ну вот, уже и уходит. Как-то недолго она рулила", - подумал Владимир Владимирович, узнав, что фрау Меркель уходит с поста канцлера после 16-летнего правления.
средняя зарплата в Германии $3500, в России по данным Росстата типа $700, в Алтайском крае реальная $200.
но в Германии правящая партия на последних выборах в Бундестаг потерпела поражение, а вот России правящая партия вновь получила в ГД конституционное большинство.
видимо в России ОЧЕНЬ народу нравиться жить на $200
Вы думаете, в Германии в 17,5 раз живут лучше? )
28.09.2021 11:41
- гость -
Вы не понимаете, это совсем другое...
Или вы что, хотите как в Германии?
28.09.2021 11:41
- гость -
Крайне не корректное сравнение.Во-первых, зарплата в Германии не в долларах, а в евро, а во-вторых надо учитывать соотношение доходной части к расходной.И последнее, перестаньте уже говорить за весь народ!
радующемуся хохленку, что теперь СП2 заморозят отвечу, что нет, не заморозят
Какую радость вы увидели в моем посте, я с тревогой написал. Потому что не хохленок, а русский и еще завишу от бюджета, куда деньги от нефтегаза поступают, вот и заволновался
Россия тоже не стоит на месте:
"Правительство РФ рассматривает возможность роста тарифов выше уровня инфляции, чтобы довести их до «экономически обоснованных», сообщают «Известия»
Все вместе и поучаствуем в этом! Восстановим за счет своих доходов коммунальную инфраструктуру в России - сети водо- и теплоснабжения, канализации и водоотведения, которые изношены на 60%, зная, что денег в региональных бюджетах на ее модернизацию нет!
28.09.2021 11:41
- гость -
когда вы пишете о доходах, то необходимо говорить и о расходах, и о покупательской способности денег.
то что вы приводите цыфры так однобоко, говорит не за вас, а против вас.
сравните стоимость коммунальных услуг, электроэнергии, воды, бензина, налоги, продуктовую корзину, содержание автомобиля, какой остаток средств способен копить средний немец., размеры штрафов....И вот тогда уже можно будет сравнить жизнь у них и у нас
Правильнее будет через 3 года сказать: "Вали подобру-поздорову, "президент"!
не надо на Германию кивать, а то сделают нам так же как у них... расходы. хотя все к тому идет. будем бояться лишний раз открыть кран с водой
Кто за три года не сядет или не свалит из страны, тот будет голосовать на президентских выборах
Валово́й вну́тренний проду́кт (по парите́ту покупа́тельной спосо́бности) на ду́шу населе́ния
16 Германия 54076 $
48 Россия 27930 $