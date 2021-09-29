Критический дефицит. В барнаульской поликлинике на 16-ти участках осталось восемь врачей

На одного педиатра – три-четыре участка, рабочий день более 10 часов при зарплате чуть выше 35 тысяч. Запись к ним расписана на неделю вперёд и даже в блок неотложной помощи не попасть день в день. Ситуацию в поликлиническом отделении № 2 детской горбольницы № 1 Барнаула персонал называет критической. А с 1 октября она ещё ухудшится – увольняются сразу два врача. И на 13 тысяч маленьких пациентов, которые прикреплены к этой поликлинике, останется всего восемь педиатров. Медики обратились с открытым письмом к властям края, чтобы те помогли решить проблему.

Минус два врача и филиал на клюшку

Второе поликлиническое отделение № 2 городской больницы № 1 г. Барнаула – одно из самых крупных в городе. Оно обслуживает более 13 тысяч маленьких пациентов. Приём идёт на Строителей, 23а, и в двух филиалах – в посёлке Восточном и на ВРЗ. Но с 1 октября на ВРЗ работать будет уже некому: два педиатра дорабатывают последние дни и переезжают в Новосибирск. 16 участков поликлинического отделения фактически будут укомплектованы кадрами лишь наполовину, говорят врачи.

При этом из-за резкого подъёма заболеваемости ОРВИ нагрузка на врачей выросла в разы: за день в поликлинике они принимают в среднем порядка 50 и больше маленьких пациентов.

Так, по данным amic.ru, 20 сентября на приёме у педиатра Владимира Елфимова побывали 75 человек. Его коллега Кристина Чернышева приняла 50 детей, Марина Таскаева – 44 ребёнка, а Анастасия Данченко – 42.

И только порядка 30 пациентов из этого потока пришли по так называемым основным талонам – выданным на определённое время (столько выставляют в официальном расписании, – прим. ред.). Остальных пациентов принимают по "нулевым", то есть дополнительным талонам. Официально Минздрав выдавать их запрещает, утверждают специалисты, но что делать, если ребёнку нужен врач именно сейчас, а не через неделю?

"Подъём заболеваемости идёт уже третью неделю. В среднем у каждого из педиатров в день на приёме бывает от 40 до 50 человек, а иногда и больше. Минздрав не разрешает нам принимать пациентов по "нулевым" талонам. Но куда девать этих детей, ведь они наши? Кому-то взять справку, кому-то – направление на анализы, кому-то нужно закрыть больничный лист, а их я обязана закрывать строго день в день, а талоны уже все разобраны", – рассказывает одна из педиатров.

По словам главврача КГБУЗ "Детская городская больница № 1 г. Барнаула Александра Данилова, ситуация в его учреждении всё же не настолько критическая, как уверяют его сотрудники. А нагрузка на медиков выросла в целом по Барнаулу.

"Понедельники всегда максимально загружены, а 20 сентября действительно было что-то невообразимое. Такое ощущение, что все 26 700 детей, которые прикреплены за нашими тремя поликлиническими отделениями (в структуру КГБУЗ "Детская городская больница № 1" входят поликлинические отделения № 1 на Никитина, 74, № 2 на Строителей. 23а и № 3 на Ленина, 114, – прим. ред.), одновременно заболели. Но в течение недели нагрузка меньше, в итоге она выравнивается. Да, запись расписана на неделю вперёд, записывайтесь на следующую неделю. Если кому-то срочно нужно на приём, у нас работают блоки неотложной помощи, где сидят врач и фельдшер. Если ребёнок заболел, всегда можно обратиться туда", – говорит Данилов.

Однако корреспонденту amic.ru удалось записаться в фильтр только на следующий день. Из-за плотного потока пациентов по живой очереди в кабинет не попасть день в день, ответили в регистратуре поликлиники.

До завтра потерпите?

Медики напоминают, что их рабочий день должен длиться тоже восемь часов, как и у других людей. Примерно четыре часа они должны проводить на приёме, потом короткий обед и дальше – обход по вызовам. Но фактически сейчас в поликлинике врачи ведут приём пациентов по пять-шесть часов. А из-за роста заболеваемости увеличилось и количество вызовов на дом. В отдалённые микрорайоны врачи вынуждены добираться своим ходом – со служебным транспортом в учреждении тоже проблемы.

"Педиатрическая нагрузка (норма на одного педиатра в месяц, – прим. ред.) в поликлинике – 419 детей. Фактически эта цифра доходит до 800-1000 пациентов. Бывает и больше. Но среди остальных поликлиник в городе нас выделяет большой разброс территории, которая закреплена за поликлиникой. Кроме центра, к нам относится район ВРЗ, близлежащие улицы к Фурманова и посёлок Восточный. Хотя обслуживают эти участки четыре врача, машина у нас была всего одна. Как хотите, так и делите её", – рассказывают о проблеме доктора.

Всего к поликлинике прикреплены четыре служебных автомобиля. Но в середине августа кто-то из водителей заболел, кто-то – уволился, поэтому "в строю" больше месяца была всего одна машина, которую буквально "разрывали". С 28 сентября на смену вышел водитель, который был на больничном. По словам главврача, ещё одну машину поликлиническому отделению выделяют по скользящему графику. Но так как они работают посменно, дальние вызовы по-прежнему обслуживают на одном транспортном средстве, рассказывают врачи.

"По вызовам никаких норм нет: сколько человек вызвали на дом, всех нужно обойти, – продолжает тему другой педиатр. – Кроме того, между врачами распределяют нагрузку с участков, на которых сейчас педиатров нет. Я работаю на двух, ещё два совмещала в прошлом месяце. В общей сложности обслуживала вызовы с четырёх участков. На близлежащие ходим пешком. Но на Восточный или Фурманова своим ходом не добежишь. Приходится ждать, пока автомобиль вернётся с вызова, на который уехал кто-то из коллег. Или добираться на автобусе или такси. Бывает, что времени нет совсем, и тогда мы вынуждены обзванивать пациентов и справляться об их здоровье по телефону. Если ситуация терпит, просим подождать до завтра. Кто-то входит в положение и соглашается, кто-то – нет. Дурдом полнейший и при этом зарплаты низкие", – объясняет участковый врач.

Под страхом врачебных ошибок

В августе медики написали коллективное письмо в региональный Минздрав и отделение "Единой России" с просьбой помочь решить вопрос с кадрами, транспортом и пересмотреть оплату труда с учётом повышенной нагрузки. Под обращением подписались семь участковых педиатров. Ответа, как рассказывают врачи, не последовало. В сентябре ситуация усугубилась, несколько врачей решили уйти, их коллеги написали второе письмо:"Работа в таких условиях и при такой нагрузке может привести к возникновению врачебных ошибок и плачевных последствий. Просим Вас принять незамедлительные меры по исправлению данной ситуации. Укомплектовать врачебный, сестринский и водительский состав в соответствии штатному расписанию. Количество выделяемых минут на осмотр одного больного привести в соответствие с федеральными нормами. Пересмотреть оплату труда за выполненную работу с учётом повышенной нагрузки за счёт стимулирующих средств", – говорится в сообщении (есть в распоряжении редакции).

21 сентября персонал поликлиники получил ответ на своё первое обращение. Минздрав информировал о том, что размер средней заработной платы врачей во втором поликлиническом отделении КГБУЗ "Детская городская больница № 1" превысил 42 тысячи рублей. Также в письме было указано, что за сверхнормативную нагрузку для медиков установлены стимулирующие выплаты.

В ведомстве сообщили, что совмещение в августе участковыми педиатрами двух-трёх смежных участков было связанно с отпусками и снижением острой заболеваемости. По данным Минздрава, фактическая нагрузка составила 20 посещений в день (105,3%), при плановой – 19. Относительно кадровой проблемы в ведомстве сообщили, что очереди из желающих устроиться на работу в больницу пока не выстраиваются. Тем не менее здесь "на постоянной основе ведут работу по привлечению медицинских работников" и напомнили, что поликлиническое отделение в августе 2021 года пополнилось двумя молодыми врачами.

Смотря как считать

Больше всего педиатров возмутила "информация" Минздрава о их средней заработной плате и нагрузке. Врачи утверждают, что данные не соответствуют действительности.

"Я отбарабанила несколько участков, плюс брала вечерние вызовы. А в день зарплаты я получила всего на несколько тысяч больше. Сейчас от дальних участков я отказалась. Минздрав в своём ответе написал, что у нас зарплаты по 42 тысячи. Но на деле это не так. Я даже с совмещениями столько не получила. У нас оклад 9240 рублей, а уже к нему идут премии, стимулирующие надбавки и стаж", – говорит врач.

Главврач Александр Данилов с этим категорически не согласен. По его словам, по дорожной карте среднемесячная зарплата врачей в Барнауле составляет 40 тысяч рублей. На итоговую сумму за месяц во многом влияют стимулирующие надбавки, которые идут по ходатайству заведующих педиатрическими отделениями.

"Стимулирующие надбавки мы считаем на 25 число каждого месяца и у нас сформирована комиссия по ним. Поймите, сам оклад у участкового врача 10 800 руб. Дальше учитываются категория, стаж, дежурства, переработка. Из этого и складывается среднемесячная зарплата. По лечебным заведениям для врачебного персонала она составляет 41 715 руб., у участковых педиатров – 47 011 руб. Это официальные цифры. Они же не из головы. Мы работаем в бюджетной сфере. Нельзя работать 7 часов 20 минут и заработать 50 с лишним тысяч", – говорит главврач больницы.

Педиатры со статистикой соглашаются, но с двумя существенными поправками: цифры реальные, но только у руководителя они идут по начислению. На руки "чистыми деньгами" выходит гораздо меньше. 30-40 тысяч врачам без категории удаётся заработать только при совмещении нескольких участков.

"С совмещением за медсестру, плюс с совмещением за второй участок и приёма, и вызовов, а это считайте ещё один оклад, моя зарплата по фишке 43 тысячи. Но за минусом подоходного налога на руки-то вышло всего 37. Большие цифры, которые приводятся в статистике, это уже с совмещениями на нескольких участках. Чтобы получить эти 40 тысяч, нужно попахать на две, а то и три ставки минимум. Просто у нас никто не работает на одну ставку. Если работать на одну, педиатр на руки получит в пределах 25 тысяч. А сейчас идёт пик эпидемии и нагрузка в разы выше. Молодёжь приходит, но никто не знает, сколько она продержится при бешеном темпе и маленькой зарплате", – рассуждает педиатр.

Александр Данилов подтверждает: кадровая ситуация очень сложная. Чтобы хоть немного разгрузить участковых педиатров и справиться с потоком пациентов, в поликлинике сейчас приём ведут даже начмед, заведующие педиатрическими и поликлиническим отделениями. Если в ближайшее время ничего не изменится, учреждению придётся поменять формат работы: часть врачей оставят на приёме в поликлинике, а часть будут обслуживать вызовы на дому.

"Кадровый отток идёт очень приличный: молодые специалисты едут большие города за большими возможностями, плюс коронавирус нанёс удар по старшим врачам. Но это не только у нас. Эта проблема сейчас везде стоит остро. Например, в небольших городах вообще вместо педиатров сидят одни фельдшеры. Если у нас вопрос с кадрами в ближайшее время не решится, придётся переходить на бригадные формы приёма. У нас уже такой опыт был, когда часть врачей сидели на приёме, а часть – обслуживали вызовы. Сейчас перед нами стоит задача закрыть все участки", – заключил Александр Данилов.

Отметим, что нехватка медиков остро ощущается во всём регионе. На прошлой неделе губернатор Виктор Томенко жёстко раскритиковал министра здравоохранения края Дмитрия Попова за кадровый дефицит в отрасли. Во время заседания краевого правительства глава региона заявил, что краевой Минздрав едва справляется с тем, чтобы удерживать количество медиков на одном уровне. И с их сегодняшним подходом преодолеть острую нехватку специалистов просто невозможно, подчеркнул Томенко.

В сфере бесплатной медицины в Алтайском крае сейчас трудятся 434 педиатра, в прошлом году их было 458. Укомплектованность кадрами составляет 76,6%. Для сравнения: в 2020 году этот показатель составлял 80,3%. Наиболее остро проблема стоит в Бийске, Славгороде и Рубцовске.