Критический дефицит. В барнаульской поликлинике на 16-ти участках осталось восемь врачей

На одного педиатра – три-четыре участка, рабочий день более 10 часов при зарплате чуть выше 35 тысяч. Запись к ним расписана на неделю вперёд и даже в блок неотложной помощи не попасть день в день. Ситуацию в поликлиническом отделении № 2 детской горбольницы № 1 Барнаула персонал называет критической. А с 1 октября она ещё ухудшится – увольняются сразу два врача. И на 13 тысяч маленьких пациентов, которые прикреплены к этой поликлинике, останется всего восемь педиатров. Медики обратились с открытым письмом к властям края, чтобы те помогли решить проблему.
Минус два врача и филиал на клюшку
Второе поликлиническое отделение № 2 городской больницы № 1 г. Барнаула – одно из самых крупных в городе. Оно обслуживает более 13 тысяч маленьких пациентов. Приём идёт на Строителей, 23а, и в двух филиалах – в посёлке Восточном и на ВРЗ. Но с 1 октября на ВРЗ работать будет уже некому: два педиатра дорабатывают последние дни и переезжают в Новосибирск. 16 участков поликлинического отделения фактически будут укомплектованы кадрами лишь наполовину, говорят врачи.
При этом из-за резкого подъёма заболеваемости ОРВИ нагрузка на врачей выросла в разы: за день в поликлинике они принимают в среднем порядка 50 и больше маленьких пациентов.
Так, по данным amic.ru, 20 сентября на приёме у педиатра Владимира Елфимова побывали 75 человек. Его коллега Кристина Чернышева приняла 50 детей, Марина Таскаева – 44 ребёнка, а Анастасия Данченко – 42.
И только порядка 30 пациентов из этого потока пришли по так называемым основным талонам – выданным на определённое время (столько выставляют в официальном расписании, – прим. ред.). Остальных пациентов принимают по "нулевым", то есть дополнительным талонам. Официально Минздрав выдавать их запрещает, утверждают специалисты, но что делать, если ребёнку нужен врач именно сейчас, а не через неделю?
"Подъём заболеваемости идёт уже третью неделю. В среднем у каждого из педиатров в день на приёме бывает от 40 до 50 человек, а иногда и больше. Минздрав не разрешает нам принимать пациентов по "нулевым" талонам. Но куда девать этих детей, ведь они наши? Кому-то взять справку, кому-то – направление на анализы, кому-то нужно закрыть больничный лист, а их я обязана закрывать строго день в день, а талоны уже все разобраны", – рассказывает одна из педиатров.
По словам главврача КГБУЗ "Детская городская больница № 1 г. Барнаула Александра Данилова, ситуация в его учреждении всё же не настолько критическая, как уверяют его сотрудники. А нагрузка на медиков выросла в целом по Барнаулу.
"Понедельники всегда максимально загружены, а 20 сентября действительно было что-то невообразимое. Такое ощущение, что все 26 700 детей, которые прикреплены за нашими тремя поликлиническими отделениями (в структуру КГБУЗ "Детская городская больница № 1" входят поликлинические отделения № 1 на Никитина, 74, № 2 на Строителей. 23а и № 3 на Ленина, 114, – прим. ред.), одновременно заболели. Но в течение недели нагрузка меньше, в итоге она выравнивается. Да, запись расписана на неделю вперёд, записывайтесь на следующую неделю. Если кому-то срочно нужно на приём, у нас работают блоки неотложной помощи, где сидят врач и фельдшер. Если ребёнок заболел, всегда можно обратиться туда", – говорит Данилов.
Однако корреспонденту amic.ru удалось записаться в фильтр только на следующий день. Из-за плотного потока пациентов по живой очереди в кабинет не попасть день в день, ответили в регистратуре поликлиники.
До завтра потерпите?
Медики напоминают, что их рабочий день должен длиться тоже восемь часов, как и у других людей. Примерно четыре часа они должны проводить на приёме, потом короткий обед и дальше – обход по вызовам. Но фактически сейчас в поликлинике врачи ведут приём пациентов по пять-шесть часов. А из-за роста заболеваемости увеличилось и количество вызовов на дом. В отдалённые микрорайоны врачи вынуждены добираться своим ходом – со служебным транспортом в учреждении тоже проблемы.
"Педиатрическая нагрузка (норма на одного педиатра в месяц, – прим. ред.) в поликлинике – 419 детей. Фактически эта цифра доходит до 800-1000 пациентов. Бывает и больше. Но среди остальных поликлиник в городе нас выделяет большой разброс территории, которая закреплена за поликлиникой. Кроме центра, к нам относится район ВРЗ, близлежащие улицы к Фурманова и посёлок Восточный. Хотя обслуживают эти участки четыре врача, машина у нас была всего одна. Как хотите, так и делите её", – рассказывают о проблеме доктора.
Всего к поликлинике прикреплены четыре служебных автомобиля. Но в середине августа кто-то из водителей заболел, кто-то – уволился, поэтому "в строю" больше месяца была всего одна машина, которую буквально "разрывали". С 28 сентября на смену вышел водитель, который был на больничном. По словам главврача, ещё одну машину поликлиническому отделению выделяют по скользящему графику. Но так как они работают посменно, дальние вызовы по-прежнему обслуживают на одном транспортном средстве, рассказывают врачи.
"По вызовам никаких норм нет: сколько человек вызвали на дом, всех нужно обойти, – продолжает тему другой педиатр. – Кроме того, между врачами распределяют нагрузку с участков, на которых сейчас педиатров нет. Я работаю на двух, ещё два совмещала в прошлом месяце. В общей сложности обслуживала вызовы с четырёх участков. На близлежащие ходим пешком. Но на Восточный или Фурманова своим ходом не добежишь. Приходится ждать, пока автомобиль вернётся с вызова, на который уехал кто-то из коллег. Или добираться на автобусе или такси. Бывает, что времени нет совсем, и тогда мы вынуждены обзванивать пациентов и справляться об их здоровье по телефону. Если ситуация терпит, просим подождать до завтра. Кто-то входит в положение и соглашается, кто-то – нет. Дурдом полнейший и при этом зарплаты низкие", – объясняет участковый врач.
Под страхом врачебных ошибок
В августе медики написали коллективное письмо в региональный Минздрав и отделение "Единой России" с просьбой помочь решить вопрос с кадрами, транспортом и пересмотреть оплату труда с учётом повышенной нагрузки. Под обращением подписались семь участковых педиатров. Ответа, как рассказывают врачи, не последовало. В сентябре ситуация усугубилась, несколько врачей решили уйти, их коллеги написали второе письмо:"Работа в таких условиях и при такой нагрузке может привести к возникновению врачебных ошибок и плачевных последствий. Просим Вас принять незамедлительные меры по исправлению данной ситуации. Укомплектовать врачебный, сестринский и водительский состав в соответствии штатному расписанию. Количество выделяемых минут на осмотр одного больного привести в соответствие с федеральными нормами. Пересмотреть оплату труда за выполненную работу с учётом повышенной нагрузки за счёт стимулирующих средств", – говорится в сообщении (есть в распоряжении редакции).
21 сентября персонал поликлиники получил ответ на своё первое обращение. Минздрав информировал о том, что размер средней заработной платы врачей во втором поликлиническом отделении КГБУЗ "Детская городская больница № 1" превысил 42 тысячи рублей. Также в письме было указано, что за сверхнормативную нагрузку для медиков установлены стимулирующие выплаты.
В ведомстве сообщили, что совмещение в августе участковыми педиатрами двух-трёх смежных участков было связанно с отпусками и снижением острой заболеваемости. По данным Минздрава, фактическая нагрузка составила 20 посещений в день (105,3%), при плановой – 19. Относительно кадровой проблемы в ведомстве сообщили, что очереди из желающих устроиться на работу в больницу пока не выстраиваются. Тем не менее здесь "на постоянной основе ведут работу по привлечению медицинских работников" и напомнили, что поликлиническое отделение в августе 2021 года пополнилось двумя молодыми врачами.
Смотря как считать
Больше всего педиатров возмутила "информация" Минздрава о их средней заработной плате и нагрузке. Врачи утверждают, что данные не соответствуют действительности.
"Я отбарабанила несколько участков, плюс брала вечерние вызовы. А в день зарплаты я получила всего на несколько тысяч больше. Сейчас от дальних участков я отказалась. Минздрав в своём ответе написал, что у нас зарплаты по 42 тысячи. Но на деле это не так. Я даже с совмещениями столько не получила. У нас оклад 9240 рублей, а уже к нему идут премии, стимулирующие надбавки и стаж", – говорит врач.
Главврач Александр Данилов с этим категорически не согласен. По его словам, по дорожной карте среднемесячная зарплата врачей в Барнауле составляет 40 тысяч рублей. На итоговую сумму за месяц во многом влияют стимулирующие надбавки, которые идут по ходатайству заведующих педиатрическими отделениями.
"Стимулирующие надбавки мы считаем на 25 число каждого месяца и у нас сформирована комиссия по ним. Поймите, сам оклад у участкового врача 10 800 руб. Дальше учитываются категория, стаж, дежурства, переработка. Из этого и складывается среднемесячная зарплата. По лечебным заведениям для врачебного персонала она составляет 41 715 руб., у участковых педиатров – 47 011 руб. Это официальные цифры. Они же не из головы. Мы работаем в бюджетной сфере. Нельзя работать 7 часов 20 минут и заработать 50 с лишним тысяч", – говорит главврач больницы.
Педиатры со статистикой соглашаются, но с двумя существенными поправками: цифры реальные, но только у руководителя они идут по начислению. На руки "чистыми деньгами" выходит гораздо меньше. 30-40 тысяч врачам без категории удаётся заработать только при совмещении нескольких участков.
"С совмещением за медсестру, плюс с совмещением за второй участок и приёма, и вызовов, а это считайте ещё один оклад, моя зарплата по фишке 43 тысячи. Но за минусом подоходного налога на руки-то вышло всего 37. Большие цифры, которые приводятся в статистике, это уже с совмещениями на нескольких участках. Чтобы получить эти 40 тысяч, нужно попахать на две, а то и три ставки минимум. Просто у нас никто не работает на одну ставку. Если работать на одну, педиатр на руки получит в пределах 25 тысяч. А сейчас идёт пик эпидемии и нагрузка в разы выше. Молодёжь приходит, но никто не знает, сколько она продержится при бешеном темпе и маленькой зарплате", – рассуждает педиатр.
Александр Данилов подтверждает: кадровая ситуация очень сложная. Чтобы хоть немного разгрузить участковых педиатров и справиться с потоком пациентов, в поликлинике сейчас приём ведут даже начмед, заведующие педиатрическими и поликлиническим отделениями. Если в ближайшее время ничего не изменится, учреждению придётся поменять формат работы: часть врачей оставят на приёме в поликлинике, а часть будут обслуживать вызовы на дому.
"Кадровый отток идёт очень приличный: молодые специалисты едут большие города за большими возможностями, плюс коронавирус нанёс удар по старшим врачам. Но это не только у нас. Эта проблема сейчас везде стоит остро. Например, в небольших городах вообще вместо педиатров сидят одни фельдшеры. Если у нас вопрос с кадрами в ближайшее время не решится, придётся переходить на бригадные формы приёма. У нас уже такой опыт был, когда часть врачей сидели на приёме, а часть – обслуживали вызовы. Сейчас перед нами стоит задача закрыть все участки", – заключил Александр Данилов.
Отметим, что нехватка медиков остро ощущается во всём регионе. На прошлой неделе губернатор Виктор Томенко жёстко раскритиковал министра здравоохранения края Дмитрия Попова за кадровый дефицит в отрасли. Во время заседания краевого правительства глава региона заявил, что краевой Минздрав едва справляется с тем, чтобы удерживать количество медиков на одном уровне. И с их сегодняшним подходом преодолеть острую нехватку специалистов просто невозможно, подчеркнул Томенко.
В сфере бесплатной медицины в Алтайском крае сейчас трудятся 434 педиатра, в прошлом году их было 458. Укомплектованность кадрами составляет 76,6%. Для сравнения: в 2020 году этот показатель составлял 80,3%. Наиболее остро проблема стоит в Бийске, Славгороде и Рубцовске.
Комментарии
Говорят в ковидном бизнесе неплохо платят, так что все в бизнес
в общем дооптимизировались...
Программа народосбережения однако..
Сидим тихо, на протесты и митинги не выходим. Думаю ещё лет 5-10 этого режима и бесплатная мед. помощь окажется доступной только в крупных городах.
Верите что губер что то решает, сколь там времени уже при должности, сделанного не видно.
продолжайте раздавать медали за заслуги... непонятно только перед чем и кем...
Главврач - это эффективный менеджер. У него в отчётах всё прекрасно, а как на деле, это уже ему пофиг.
В 14 взрослой вобще бардак ,офтальмолога вечно нет , пол года не можем попасть ,она то в отпуске то на больничном то талонов нет это как так ? В регистратуре прямо говорят можно платно сходить .
Читата: Мы работаем в бюджетной сфере. Нельзя работать 7 часов 20 минут и заработать 50 с лишним тысяч", — говорит главврач больницы.
И мой вопрос, почему нельзя зарабатывать больше? Почему врачи уезжают в Новосибирск, Питер, Москву? Неужели и там такая же оплата труда?
ПЛАТИТЕ ДЕНЬГИ!!!
Во всем западном (цивилизованном мире) ВРАЧИ, УЧИТЕЛЯ, ИНЖЕНЕРЫ - имеют достойные зарплаты. А у нас только полицейский аппарат - росгвардия, полиция, суды, прокуратура...
Тенденции в нашей медицине были понятны уже несколько лет назад.
Это заставило меня начать читать медицинский интернет, затем статьи и книги.
В итоге я пришёл к натуропатии, научился сам лечить себя едой и травами, и полностью перестал ходить к рвачам, вообще забыв про токсичные таблетки с ужасающими побочными действиями от "биг фармы".
Хотите выжить в условиях перманентного геноцида и гибридного тотального холокоста - переходите к автомномному выживанию и учитесь сами лечить себя!
09:07
- гость -
Ну так у России особый путь Тут не государство для людей, а люди для государя.
переходите к автомномному выживанию и учитесь сами лечить себя!
А аппендицит, к примеру, тоже себе сами готовы вырезать?
Когда посадят Попова?
"В первичном звене российского здравоохранения сохраняется кризисная ситуация, в регионах необходимо провести программу ее модернизации." Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании...Как указал Путин, нужно принять дополнительные меры, чтобы укрепить первичное звено здравоохранения...
А почему в Новосибирске у врача без стажа и категории начальная ставка больше 20 тысяч и на нее уже накручивается все остальное?
А вот теперь вопрос "если у нас все плохо в медицине, почему у руля Попов?"
А аппендицит, к примеру, тоже себе сами готовы вырезать?
-------
Я уже как-то отвечал здесь на этот элементарнейший вопрос.
Аппендикс воспаляется только оттого, что его прогрызают кишечные черви.
Не будет у вас глистов, гельминтоза, не будет у вас никаких проблем с аппендиксом.
Будете правильно питаться, без всяких лекарств постепенно избежите или переведёте в стадию стойкой ремиссии множество других хронических, а потому заведомо неизлечимых рвачами заболеваний.
А вот теперь вопрос "если у нас все плохо в стране, почему у руля Путин?"
Заврались начальники от медицины. Знаю не понаслышке ситуацию. Супруга с огромным стажем и высокой квалификацией больше 25 тысяч, будучи педиатром, не получает. На выходных покоя нет - звонки с утра до глубокой ночи от больных. Не врите, дайте врачам нормальную зарплату
если у нас все плохо в стране, почему у руля Путин?
------
Потому что он временно подкупает силовое отребье, у которых зарплаты в разы и десятки раз выше обычных, пенсия в 40 лет, которая тоже в разы выше, свои спецраспределители и своя спецмедицина.
Они не позволят ничего изменить, пока в стране есть что грабить и вывозить на запад.
Так уже было в истории, когда княжеские дружины 300 лет стояли на страже "ига золотой орды". Теперь мы уже 30 лет через нашу "элиту" платим дань "золотому миллиарду".
Щас как в Бийске придумают, к узким врачам записывайтесь в платные поликлинники). Это же манагеры. Им бы товарами торговать, а не медициной заниматься. Врачам нужна просто высокая зарплата и завтра специалисты подтянутсяв больницы. И очередей не будет. А так дооптимизировались оптимизаторы ....
Гостю 9.08 пора уже шапочку из фольги одеть и к узкому специалисту отправить.
Не нравится зарплата, ну тогда идите в силовые структуры и бизнес!
Это ШУТКА, конечно... Прошу не обижаться, но...
Обратите внимание, когда произошла вспышка вирусной инфекции, то выяснилось, что больницы не могут вместить всех больных, врачей и бригад скорой помощи не хватает!
Многие врачи умерли по причине перегрузок и ослабления иммунитета, что позволило коронавирусу проникнуть в их организм.
Чем в данной ситуации помог огромнейший штат силовиков??? Для чего на содержание их у нас выделяется столько средств? Огромный автопарк техники, экипировка, большие зарплаты, премии и льготы! Так может власть специально уничтожает свой народ, минимизируя медицинскую помощь, а чтобы не бунтовали, содержит церберов, которые будут физически уничтожать недовольных..?
Чем в данной ситуации помог огромнейший штат силовиков???
Как чем? В бункере у дедушке до сих пор всё хорошо. А платил бы силовикам как Ельцин в 90-х, то его судьба была бы куда печальнее.
29.09.2021 09:31
- гость -
Не нравится зарплата, ну тогда идите в силовые структуры и бизнес!
Это ШУТКА, конечно...
почему шутка - это руководство к действию, первые лица неоднократно это озвучивали )))
У каждой проблемы есть фамилия ,имя ,отчество.
Вопрос :ПОЧЕМУ ПОПОВ ЕЩЕ НЕ В ТЮРЬМЕ?
29.09.2021 09:31
- гость -
Чем в данной ситуации помог огромнейший штат силовиков???
ну дык "государство есть диктатура правящего класса" (с)
усё по учебнику )))
Ну так большинство не имеет «достойных» зарплат, и у нас например тоже народ посокращали, а их работу на нас навешали оставив зарплату прежней, ничего работаем
Вопрос :ПОЧЕМУ ПОПОВ ЕЩЕ НЕ В ТЮРЬМЕ?
Ответ: Попова назначил Томенко, Томенко назначил Путин. Если признать, что действия одного преступны, то вышестоящих руководителей тоже придётся наказать.
в поликлиннике №1 вообще 2 терапевта, на прием не попадешь, развалили вообще медицину, вынуждают платно все делать, а теперь вообще будет ..... Если новые загоны не о народе, а о том как сохранить эту власть
29.09.2021 10:02
гость
Так платно тоже очереди, сюрпрайз.
29.09.2021 09:29
- гость -
Щас как в Бийске придумают, к узким врачам записывайтесь в платные поликлинники).
Так это уже давно работает.
На Южном на 40 тыщ населения нет ни одного терапевта.
Зато рядом частная клиника, к которой имеет прямое отношение главврач государственной больницы - за денюжки вэлком.
(с) многолетние постоянные слухи
29.09.2021 09:18
- гость -Будете правильно питаться, без всяких лекарств постепенно избежите или переведёте в стадию стойкой ремиссии множество других хронических, а потому заведомо неизлечимых рвачами заболеваний.
Интересно, если в организме не усваивается B12, поступающий с пищей - то каким боком поможет правильное питание? Хоть запитайся - если нет внутреннего фактора Касла, то без инъекций внешнего сдохнешь довольно быстро. Правда, почти безболезненно.
"Нельзя работать 7 часов 20 минут и заработать 50 с лишним тысяч", — говорит главврач больницы."
Пусть главврач озвучит свои доходы по начислению из всех источников.
Там многократно больше. Хотя он не работает в прямом контакте с истерящими больными и яжемамками. Почему ему можно?
А по факту через такую ломку оплата врачей станет как и в большинстве стран - одной из самых высокооплачиваемых. Но медицина (как уже сейчас) становится доступной не для всех.
В августе кардиолога платно искали, проблемы, я вам скажу, серьезные, даже платно дикие очереди. А кое-где и вовсе даже платно отказывают, например, в Диагностическом, говорят, кардиолог всего один, шансов получить талона нет, поищите другое медицинское учреждение...
Интересно, в каких больницах обслуживаются чиновники Минздрава? Им, поди, в обычную поликлинику и зайти страшно?
И это при том, что КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН СТРАНЫ ПЛАТИТ 70% НАЛОГОВ со своих нищенских доходов!!! Чуть поменьше платит кто зарплату в конверте получает - там 55% получается. А медицину продолжают разворовывать, как и образование! В СССР удерживали из зарплат граждан 60% налогов, но была медицина везде бесплатная! Было образование гарантированным! Трудоустройство в любом населенном пункте!
Интересно, если в организме не усваивается B12
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Эта проблема вообще, как говорится, яйца выеденного не стоит.
Всё подробно описано в интернете и множестве книг.
Но люди в ужасе от "грядущего дефицита пресловутого В12" предпочитают объедаться токсичной мясомолочкой и массово умирать уже сразу после 50.
Надо было тогда ещё в 2013 году посадить навального в тюрьму и не было бы сейчас метастаз,которые сейчас удаляют хирургическим путём.И не было бы причин заводить столько силовиков...
Давайте товарищу Попову и его начальнику поаплодируем! Они удачно последнее разваливают.
Интересно, в каких больницах обслуживаются чиновники Минздрава?
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До сих пор массово летают в Германию, в Берлин, в клинику Шарите, где лечили всем известного "иноагента".
Если посмотреть флайтрадар, ежедневно в "гейропу" летает несколько десятков частных бизнесджетов.
Политика местного отделения ЕдимРоссию даёт свой результат. Дома отсиделись, не проголосовали, вот и получайте! И не нойте!
Если посмотреть флайтрадар, ежедневно в "гейропу" летает несколько десятков частных бизнесджетов.
Откуда в Барнауле столько частных бизнесджетов?
29.09.2021 10:52
- гость -
Ага, и садятся литаки прямо во дворе клиники.Причем все сразу.
Надо было тогда ещё в 2013 году посадить навального в тюрьму и не было бы сейчас метастаз
Можно хоть полстраны пересажать, вот только врачей от этого только меньше станет. Да и остальные лучше жить не станут.
не проголосовали, вот и получайте! И не нойте!
Проблема в том, что те кто голосовал, все уверяют, что не голосовали за ЕР. Ну и смысл в этих голосовалках?
бедный минздрав края... каждый день несколько десятков человек заболевают... и у каждого бизнесджет карманный. они же на износ трудятся, надо дать им поблажку.
господи, что у чела, про джеты в европу написавшего, в башке творится?
Главврач Александр Данилов с этим категорически не согласен. По его словам, по дорожной карте среднемесячная зарплата врачей в Барнауле составляет 40 тысяч рублей.
Дорожная карта просуществовала несколько месяцев, потом прикрывается администрацией с примерной формулировкой "Много денег врачи получают, не заслужили"
бедный минздрав края...
------
Даже не знал, что сейчас министерства уже в каждой деревне.
Летают же бизнесджеты в основном из масквабада, хотя не только.
Ради интереса посмотрел, что творится в воздушном пространстве масквабада.
Только что в сторону гейропы вылетели два бизнесджета: GLFS и GLEX.
А день только начался!
АМИК, напишите:
какая заработная плата у министра здравоохранения Попова?
ему премии платятся? за какие успехи?
какой он получил доход за прошлый год?
или это большой секрет от народа?
АМИК, напишите:
какая заработная плата у министра здравоохранения Попова?
Доход министра здравоохранения за 2019 год Дмитрия Попова - 3 069 483,70 руб.
Источник - официальный сайт АК.
Они все развалили,город неухоженный,все дома на Ленинском обшарпанные,такого не было никогда!
29.09.2021 11:13
- гость -
Зачем вам это? Он между прочим от медальки отказался. Он же сказал что пришла беда-бедовая
Гостю 9.51: ну так Вы за здоровье детей не отвечаете? Не надо сравнивать.
29.09.2021 10:47
- гость -
Вы это о чем? Какой грядущий дефицит? Он сейчас не усваивается, анемия уже тут, гемоглобин 71. То, что поступает с питанием (любым) - идет мимо. "Полно литературы" - это, конечно, хорошо. Только от ее чтения процесс кроветворения не наладится. Хотелось бы конкретных советов, что делать, а не отсылок к гуглу.
В 10 поликлинике на Южном та-же история, записаться невозможно, девочка молоденькая врач-терапевт сидит до 10 вечера со слезами, работать практически некому.
Это вы еще в Надежду не пробовали талон взять, люди с онкологией по 2 месяца в очередь за талоном стоят. Так еще надо сначала по месту жительства к онкологу попасть, чтобы он на очередь в Надежду поставил
29.09.2021 11:09
- гость -
Надо запретить флайт радар - это подрывает устои государства.
Также запретим писать про проблемы в медицине -и их не будет. а то развели тут вопли иноагенты. Все запретим - есть служба соответствующая Роскомнадзор - надо блюсти порядок
Педиатры обратились с письмом, а во взрослых поликлиниках не лучше.
Администрация города и министр Попов всё знают.
Не так давно посетил Алтай Министр Мурашко.
Очень наделялись что ему известность с мед. кадрами на местах.
Попов только в процентах цыфры называет.
Не запоминает, не к чему.
Хорошо кушает, отдыхает.
Всё хорошо у них.
"Минздрав не разрешает нам принимать пациентов по "нулевым" талонам."
а вот за эти слова их (весь минздрав-кто принимает такие решения) бы посадить не мешало
" Нельзя работать 7 часов 20 минут и заработать 50 с лишним тысяч", – говорит главврач больницы". Почему не уточняется, что только в богоспасаемом Барнауле?
Не надо забывать, что в таком диком режиме врачи должны всех принять, всех обслужить, ни чего не пропустить, всем улыбаться, на скандалы не нарваться.
Быть врачом – это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса других прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю? Ну вот.
29.09.2021 12:19
- гость -
Быть врачом – это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса других прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю? Ну вот.
Несмотря на призвание, кушать хочется, одежду купить себе, жене и детям. Даже на автобусе к вам на вызов приехать и то деньги нужны. Такие руководители и сидят, считая что платить не надо, всякие клятвы давали. В клятвах про бесплатную работу не говориться
быть врачом, безусловно, призвание, но все хотят кушать, и они тоже, какого черта они работают на износ, а им реально копейки платят, сейчас последние переедут, уйдут в частную мединицу, тогда мы все вместе завоем
29.09.2021 10:02
гость
в поликлиннике №1 вообще 2 терапевта, на прием не попадешь, развалили вообще медицину, вынуждают платно все делать, а теперь вообще будет .....
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Десять лет назад всё то же самое было. 9 детская поликлиника, младенец, проблемы со здоровьем, направили на УЗИ. Запись на два месяца вперед. А платно - хоть сейчас, т.к. кабинет свободен, плати и заходи.
У школьника (начальная школа) плохое ЭКГ, отправили к кардиологу. Ноябрь месяц. А ближайшая запись светит только после нового года на февраль. Через ТРИ месяца. И никто не может решить, кроме него, можно ли продолжать ходить на физ-ру с такой ЭКГ или нет.
При предыдущем главном враче из этой поликлиники медики не разбегались. И раньше подъемы ОРВИ были и по 50-80 в день принимали.
их работу на нас навешали оставив зарплату прежней, ничего работаем
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Так это никак не отражается на жизни остальных граждан. Никто не пишет в интернете, что офис по перекладыванию бумажек перерабатывает! Срочно увеличить им зарплату.
Извините за сарказм, безусловно ваша работа очень важна, но результат сокращения медработников сильно бьет по простым людям.
Ну надо же, педиатрам надоело жить в нищете, умные какие...а кто должен жить в нищете, не Попов же с главврачами!🥴
29.09.2021 12:43
- гость -
их работу на нас навешали оставив зарплату прежней, ничего работаем
—————
Так это никак не отражается на жизни остальных граждан. Никто не пишет в интернете, что офис по перекладыванию бумажек перерабатывает!
За неправильное перекладывание бумажек не посадят.
Главврач сказочник. на госуслуги зайдите и посмотрите к кому и на какое число доступны талоны. Как мы можем заранее в фильтр бокс записаться за неделю вперед, туда талоны просто не выкладывают на столько. Да и не знаешь заранее, когда ребёнок заболеет. Очень хорошие врачи в этой поликлинике, пашут буквально из последних сил, дай Бог им всем здоровья. Буквально сегодня в фильтре были, дети идут и идут. Нагрузка дикая. Хоть платите людям достойно. Правильно написали, при прежнем главвраче не было такой текучки. В городе ужас что творится, даже платно никуда не записаться. Пора уже властям меры принимать. Ощущение, что всем без разницы что столько людей болеет, и детей, и взрослых. А крайздраву пора бумажной работой самостоятельно начать заниматься. Дайте врачам возможность лечить, а не отчёты без конца и края писать.
уже замечаю как з\п у врачей снижают-так много реклам "Спасибо врачам!"
власть знает точно чего творит здесь...
Несмотря на призвание, кушать хочется, одежду купить себе, жене и детям.
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не знаю, откуда врачи берут деньги, наверное сторожат по ночам в коммерческих киосках))))
но у кого врачи родственники, те говорят, что они не бедствуют, покупают дорогие вещи, ездят в отпуска... те, кто работают "на дядю" далеко не всегда могут этим похвастаться.
а уж о том, что нечего кушать или нет возможности купить одежду - это не про врачей, это скорее про егеря, который уехал в другой регион, вот там может быть минималка
29.09.2021 10:02
- гость -
Вопрос: кто накажет Путина?
Вообще поражает примитивизация сознания некоторых. Представлять весь комплекс управления обществом и общественным сознанием в виде управления генералом армейским подразделением.
29.09.2021 13:04
гiсть
который уехал в другой регион,
Вот и врачи поехали, счастливо оставаться. Там работа такая же, но за неё платят в 2-3-4 раза больше.
Там работа такая же, но за неё платят в 2-3-4 раза больше.
---
и работать там придется, и отмазка "мне платят мало" там не прокатит
29.09.2021 13:13
гiсть
Там работа такая же, но за неё платят в 2-3-4 раза больше.
---
и работать там придется, и отмазка "мне платят мало" там не прокатит
Там пашешь, но знаешь за что. В том же Новосибе ставка врача в 2 раза больше, на её идут соответствующие доплаты.
29.09.2021 13:13
гiсть
и работать там придется, и отмазка "мне платят мало" там не прокатит
Практика оплаты труда там другая, работаешь за двоих, получи полные две ставки, а не как у нас, самое большое это администрация даст 0,5 ставки. А чаще 0,25 или 0,15 ставки. Это экономия фонда оплаты труда, с которого администрация по итогу года получает очень вкусные премии.
Правительству пора подумать о введении ограничений на увольнение с некоторых работ (направлений деятельности). Врачи точно к ним относятся. Увольняется и сразу подписываешься в лагере ФСИН.
Потому что, буржуинские клиники забирают кадры. А нормальные люди даже к врачу попасть не могут - мрут масками потому что кому-то, видите ли, не нравятся условия работы.
Все продажные. Слов нет.
29.09.2021 13:31
- гость -
Правительству пора подумать о введении ограничений на увольнение с некоторых работ (направлений деятельности). Врачи точно к ним относятся. Увольняется и сразу подписываешься в лагере ФСИН.
Мелько мыслите, предложите сразу расстреливать, или вешать в назидание другим(
29.09.2021 13:31, вы точно хотите лечиться у врача-раба?
Да правда что - отучился 7 лет, будь добр прикрепиться к своему участку навечно и паспорт отобрать! И можно вообще не платить при таком раскладе. Красота! Пусть за свой ошибочный выбор всю жизнь расплачивается)
29.09.2021 10:27
В этом и проблема что у нас не 40, а 18 тысяч жителей. Нужно просто в 10ой не принимать людей со всяких сибирских долин и лебяжий, тогда хватит врачей.
29.09.2021 14:10
- гость -
В этом и проблема что у нас не 40, а 18 тысяч жителей.
В Советском времени на Южном проживало около 30 тысяч человек.
С тех пор дополнительно вырос лес девятиэтажек, все вокруг обросло коттеджами, вот я скромно и написал 40 тысяч. От фонаря, но, как мне кажется, похоже на правду.
Ситуация хуже, чем в статье.
Главный врач учреждения ощущает себя местным царьком ("правит" в этой больнице уже более 30 лет), посадил своего сына, который ездит на новом Лексусе, заведующим 3 отделения.
Врачей и медсестёр все меньше, а при этом сэкономленные деньги не платит (куда уходят сэкономленные деньги?). С любым вопросом по зарплате переправляет к главному экономисту, которая находит кучу причин почему зп низкая.
До оптимизации 2 детская поликлиника была одним из лучших учреждений в городе и по качеству, и по оплате. После объединения все хуже и хуже, пришлось уволиться. Сейчас, по отзывам коллег, стало ещё хуже