14-летний подросток в серой куртке пропал в Барнауле

14-летний подросток пропал в Барнауле. По информации поискового отряда "ЛизаАлерт" Алтайского края, он ушёл из дома 26 сентября и до сих пор не вернулся.

Приметы ребёнка следующие: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза серые. Был одет в серые куртку и трико, а также чёрные кроссовки.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщать её по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112. К поискам приглашают присоединяться добровольцев – связаться для помощи можно по номерам организации.