В Испании бороться с проституцией решили при помощи баннеров с русскими девушками

Некоммерческая организация Nueva Vida в Испании разместила на улицах баннеры, посвящённые борьбе с проституцией. На плакатах изображены русские девушки, пишет ТАСС.

"Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены пиар-акцией некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила на своём сайте о размещении на улицах Испании провокационных баннеров с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране", – отреагировали на акцию в посольстве РФ.

Дипломаты обратились непосредственно в организацию, а также ряд других институтов с требованием убрать с плакатов все упоминания о русских девушках.

Послы пообещали рассказать о результатах работы.