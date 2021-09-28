В Испании бороться с проституцией решили при помощи баннеров с русскими девушками

Некоммерческая организация Nueva Vida в Испании разместила на улицах баннеры, посвящённые борьбе с проституцией. На плакатах изображены русские девушки, пишет ТАСС.
"Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены пиар-акцией некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила на своём сайте о размещении на улицах Испании провокационных баннеров с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране", – отреагировали на акцию в посольстве РФ.
Дипломаты обратились непосредственно в организацию, а также ряд других институтов с требованием убрать с плакатов все упоминания о русских девушках.
Послы пообещали рассказать о результатах работы.
Комментарии
украинки зарабатывают по всему миру, для них они русские.
на западе толерантны к неграм, но готовы позорить русских на каждом шагу.
а что возмущаться, если у нас в госдуму впихнули бутину. получается занятие самой древней профессией путь во власть и капитал.
11:28
Мне очень бы хотелось, чтобы вы привели доказательства своих слов в отношении Бутиной. В противном случае вы - мир-дверь-мяч.
Я не понимаю, с чего всякая перхоть решила, что ей можно оскорблять незнакомых людей. Ведь я уверен, вы с Бутиной лично не знакомы.
На основании чего вы считаете для себя возможным кидаться в людей грязью?
28.09.2021 11:41
- гость
-
28.09.2021 11:41
- гость -
Как то вы сложно Бутину защищаете, могли просто Навального назвать геем и тогда у вас бы уже требовали доказательств из тюрьмы, в которой он сидит. Быдло понимает только язык быдла
Тут один недавно представил доказательство виновности Бутиной,из-за чего она сидела в тюрьме,почерпнутое из американской википедии.Оказывается,было электронное письмо от её имени,в котором указывалось на проведение какого-то мероприятия.Что это за мероприятие,неизвестно.Наверное, на букву "Ы" чтобы запутать ЦРУ и ФБР.А дальше указывалось,что на это мероприятие,возможно,придут какие-то официальные лица и Мария Бутина намеревалась компостировать их слабые мозги.Причём в интересах России.
Всё это очень озаботило правительство сша и поэтому оно посадило Бутину в тюрьму.
Вряд ли навальный гей.По крайней мере тогда был, когда кувыркался в омском отеле с машкой певчих,которая его же и траванула через трусы секретным ядом по заданию английских спецслужб.
Вряд ли навальный гей
Вероятность такая же, как то, что Бутина проститутка. Тут главное не доказать, а оскорбить
Приезжая в Америку, просто торговала несуществующими связями с Путиным. Внедриться как-то в американскую политику и стать там неформальным дипломатом. Активность ее сводилась к бесконечному, бесчисленному посещению американских ужинов и светских мероприятий консервативной направленности. Знакомству там с кем-то важным. И посещением следующих мероприятий, где опять можно с кем-то познакомиться. Каким образом Марии Бутиной удавалось внедряться во все эти американские политические круги? У нее был для этого специальный человек. Который знакомил ее со всеми, буквально приводил за руку. И этот человек — ее бойфренд, Пол Эриксон. В материалах дела Бутиной можно прочитать, что отношения с Эриксоном ее тяготили, она жаловалась, регистрировалась в Тиндере, параллельно встречалась с другими мужчинами, по удивительному совпадению тоже пожилыми, но очень влиятельными республиканцами. Так, например, на конференции она познакомилась с американским бизнесменом Патриком Бирном. Бойфренд Эриксон написал за нее имейл с просьбой о личной встрече. Встреча состоялась, и Бутина начала спать с 53-летним Бирном тоже. А он начал нашу Марию содержать — оплачивать ей учебу в Америке. Мария этому эксцентричному бизнесмену явно очень понравилась. В материалах специальной комиссии сената можно найти имейл бойфренда Марии Эриксона, который рассказывает, что Бирн предлагал ей миллион долларов за то, чтобы та родила ему ребенка. Он сам публично рассказал о своих отношениях с Бутиной и из-за репутационного ущерба покинул пост главы собственной компании. А потом сдал саму Марию ФБР, после чего ее и арестовали.
Открываем декларацию Марии, которую она подала перед этими выборами. Видим там, что она задекларировала умопомрачительный доход за прошлый год. 65 млн рублей.
Источники — НТВ, ее работа на Раша тудей (здесь она зарабатывает гораздо меньше, около двух миллионов), несколько банков — это, очевидно, просто проценты по вкладам и... Патрик Бирн! Тот самый информатор ФБР, который, по словам Бутиной, пытался ее отравить. Тот человек, который сдал Марию ФБР, прямо сейчас продолжает ее содержать. Американский гражданин заваливает деньгами, десятками миллионов рублей, кандидата в Государственную думу.
Таким образом, Бутина - не проститутка, а элитная содержанка.
Товарищ оппик от 12:19
Вы источник напишите вашего бреда.
Какое преступление в америке совершила Мария Бутина,за что её посадили в тюрьму?
28.09.2021 12:19
- гость -
вам полегчало? облегчились знатно.
главное не забывайте земля круглая, а клевета -дело серьезное.
Судя по стилю изложения автором пасквиля является Анальный.
Кто-нибудь напишет и прокомментирует уголовную статью,по которой Марию Бутину посадили в пиндосскую тюрьму?
Просьба к редакции банить комментаторов, размещающих на сайте материалы экстремистской организации, запрещённой в России.
Судя по стилю изложения автором пасквиля является Анальный.
----------------------------------------------
Таковую кликуху он обрёл несколько месяцев назад...
Вся информация по Бутиной из материалов уголовного дела. Все в открытом доступе. Причем намного подробнее вышеизложенного. Кому интересно - читайте.
Марию Бутину обвиняли в преступном сговоре и работе иностранным агентом на территории США в интересах России без уведомления об этом офиса американского генпрокурора, как того требует закон. В минюсте США летом прошлого года отмечали, что Бутина как минимум в период с 2015 года по 2017-й работала «под руководством высокопоставленного члена правительства России, бывшего ранее представителем законодательной власти и ставшего впоследствии одним из руководителей Центрального банка». Власти США утверждали, что девушка старалась «налаживать связи с американцами» и «внедряться в организации, имеющие влияние на политику США» с целью продвижения интересов России.
28.09.2021 12:51
- гость -
при чем тут Бутина, она вам спать не дает?
речь в статье об оскорблении русских женщин в испании.
28.09.2021 12:51
- гость -
у пиндосов параноя на русской почве и старческий маразм со всех экранов.
13:04
- гость -
Одним словом - загнивают.
Россия страна возможностей. Девальвация валюты в два раза неизбежно приводит к снижению стоимости труда. Поэтому негодовать и обижаться на испанцев, как говорится, не по адресу. Все претензии к руководству страны и к самим себе, опустить уровень жизни россиян это обдуманный выбор. Так и выглядит обратная сторона красивой картинки по телевизору.
28.09.2021 13:01
- гость -
речь в статье об оскорблении русских женщин в испании.
Как тот факт что большое количество проституток в Испании с русскими корнями оскорбляет кого-то? тем более женщин! Единственное кто должен оскорбится так это чиновничество, это ж результат их управления.
Девальвация валюты в два раза неизбежно приводит к снижению стоимости труда
---
приводит к миграции в Испанию со всеми вытекающими. и не важно, кто ты - Бутина или Навальный, заниматься придется тем, что изображено на плакатах
Да просто можно бороться с проституцией в России, используя баннеры с испанскими девушками. И все. Делов-то.
Ту Фкт
Факаный, ты понимаешь, что большинство проституток в Европе не с российским паспортом, а русскоговорящие из стран экс-Союза? Украинки, молдаванки… Их имена русские, но они не из России.
Посольство РФ обратило внимание общественности именно на этот перекос.
факанутому всегда пофиг на факты, ему лишь бы ушат грязи вылить на власть на государство.
Кто еще выложит информацию из материалов учреждения исполнения наказаний, доказывающих, что Навальный гей?
Конечно не понравилось им, у нас все депутаты имеют дома в Испании, когда проезжаешь к своей шикарной вилле не хочется лишний раз о рассеянах вспоминать.
Пятеро из окружения навального в учреждении исполнения наказания на деньги поспорили что тот может забеременеть.Результатов пока нет,но опыты продолжаются...
28.09.2021 13:45
Fkt до сих пор думает что умами народонаселения управляют чиновники причем скорее всего чиновники администрации президента, а их умами управляет ум Путина)))
28.09.2021 12:24
- гость -
Таким образом, Бутина - не проститутка, а элитная содержанка.
Не оскорбляйте проституток, они чище, чем Бутина.