Жителям Заринска почти год придётся ждать моста, соединяющего два района

Жителям Заринска придётся ещё почти год ждать моста, который соединяет один из районов с центром. Конструкцию ремонтируют за счёт бюджета, сообщает ГТРК "Алтай".

Отмечается, что изначально объект собирались сдать в 2021 году, но подрядчик затянул сроки, а через некоторое время контракт с ним был расторгнут. Новый подрядчик обещает сдать мост к августу 2022 года.

Окончания ремонта ждут почти пять тысяч жителей. Раньше люди по этому мосту переезжали через Чумыш, а теперь им приходится делать крюк в 10 километров.

Всего на ремонт моста выделили 180 миллионов рублей. Помощь городской администрации оказывают власти региона.