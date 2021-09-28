Водитель иномарки выехал на "встречку" и протаранил микроавтобус на алтайской трассе

Серьёзная авария произошла 28 сентября на трассе Барнаул – Новосибирск. О происшествии на границе регионов рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Водитель иномарки двигался в сторону Барнаула. В какой-то момент он начал постепенно выкатываться на полосу встречного движения.
Несколько автомобилистов смогли уйти от столкновения, но водитель белого микроавтобуса не среагировал.
Произошло лобовое столкновение, в результате которого у одного из автомобилей оторвало колесо. Движение по нескольким полосам оказалось заблокировано.
По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Комментарии
Зачем же он начал постепенно выкатываться на полосу встречного движения?..
Из опубликованного
Зачем же он
ехал с поднятым кузовом?.выехал на встречку?
Походу уснул за рулем. На видео вроде утро - солнце со стороны Востока
Вот он спать, хорошо без жертв!
Давно пора разделительную полосу делать в форме шумовых полос!