Водитель иномарки выехал на "встречку" и протаранил микроавтобус на алтайской трассе

Серьёзная авария произошла 28 сентября на трассе Барнаул – Новосибирск. О происшествии на границе регионов рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Водитель иномарки двигался в сторону Барнаула. В какой-то момент он начал постепенно выкатываться на полосу встречного движения.

Несколько автомобилистов смогли уйти от столкновения, но водитель белого микроавтобуса не среагировал.

Произошло лобовое столкновение, в результате которого у одного из автомобилей оторвало колесо. Движение по нескольким полосам оказалось заблокировано.

По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.