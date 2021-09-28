Первая сессия Алтайского Заксобрания VIII созыва состоится 7 октября. Распоряжение подписал действующий председатель АКЗС Александр Романенко, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Согласно регламенту АКЗС, на первой сессии депутаты выберут мандатную комиссию и признают полномочия нового созыва. После этого они тайным голосованием изберут председателя и его заместителя. Также парламентарии в ходе открытого голосования примут решение об избрании председателей постоянных комитетов и их заместителей, утвердят составы комитетов. Помимо прочего, может быть рассмотрен вопрос об утверждении сенатора от представительного органа власти. Кресло в Совфеде прочат экс-депутату Госдумы от "Единой России" Виктору Зобневу.

Полный перечень вопросов и повестка первой сессии будут известны позднее. Подготовкой документов займётся организационный комитет, избранный из числа депутатов. Он будет сформирован на организационном собрании депутатов АКЗС 30 сентября.