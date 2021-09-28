Бийские могильщики завалили захоронения горами глины во время копки могил для бездомных

Жители Бийска рассказали о скандальной ситуации, которая произошла с ними на Северном кладбище. По словам горожан, могилу их родственника, а также ряд других ухоженных захоронений копатели бесцеремонно завалили глиной. Оказалось, что они рыли ямы, которые предназначаются для усопших бездомных, а землю сбрасывали тут же.

Как рассказали бийчане в группе "Инцидент Бийск", 10 лет назад их дядя умер, а поскольку родственники об этом не знали, его захоронили на Северном кладбище, в квартале для одиноких людей. Позже родственники нашли захоронение и стали за ним ухаживать, однако столкнулись с невежеством работников похоронной сферы.

"Мы установили на могиле памятник, столик, лавочку, посадили цветы, облагородили её и ухаживали за ней. Но сегодня, приехав туда, чтобы покосить траву, мы обнаружили, что могилы завалены глиной по самые верхушки обелисков, где-то у кого-то вообще памятники сломаны и завалены", – пояснили жители Бийска.

Они обратились к смотрителю с просьбой решить проблему – тот пообещал им при первом захоронении безродного освободить могилу их дяди от глины. Однако другие места погребения, видимо, так и будут засыпаны. При этом на участке есть и другие ухоженные могилы, а рядом с ними есть пространства, куда можно свалить землю.

Как сообщает "Банкфакс", в администрации Бийска сообщили, что городские кладбища обслуживает МУП Бийска "Память".

"К сожалению, после проведённой проверки на предприятии действительно подтвердили, что рабочие свалили глину возле ухоженных могил. Руководство МУП намерено до 1 октября включительно окончательно разобраться в ситуации и, естественно, убрать навалы у благоустроенных могил", – заявили изданию власти.

В комментариях к записи бийчане заявили, что причина таких инцидентов – острая нехватка мест для могил. Так, вопрос увеличения площади единственного городского кладбища в Бийске, где проводятся захоронения, стоит довольно остро уже несколько лет. Согласно расчётам, через пару лет места здесь могут оказаться в дефиците, а замены ему нет.