В Барнауле молодой человек украл 65 тысяч рублей с банковской карты горожанки

В Барнауле полицейские раскрыли кражу 65 тысяч рублей с банковской карты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

С заявлением к правоохранителям обратилась 53-летняя местная жительница. Она рассказала, что вечером была в местном баре и на время отлучилась, оставив телефон на столике. Когда вернулась, девайса уже не было, однако в полицию женщина пошла не сразу.

"На следующий день заявительница отправилась в банк восстановить карту, однако оказалось, что с её счета уже были похищены все денежные средства – 65 тысяч рублей. Вместе с телефоном сумма причинённого ущерба составила около 80 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель региона, который отдыхал в том же заведении, что и потерпевшая. Он продал украденный телефон в ломбард, потратил деньги с карты и выбросил её. Уголовное дело возбудили по статье "Кража, совершённая с банковского счёта".