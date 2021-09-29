Ремонтные работы в парке "Изумрудный", скорее всего, не закончат вовремя

Подрядчик, судя по всему, не успеет завершить все работы в парке "Изумрудный" к 1 ноября. Об этом рассказал управляющий парком, руководитель краевого Фонда имущества Владислав Вакаев в своём Telegram-канале.

По его словам, в августе, когда стояла наиболее благоприятная для проведения работ погода, две бригады рабочих заразились коронавирусом.

"Думаю, именно этих двух недель может не хватить для сдачи объекта к 1 ноября. Но это, как говорится, форс-мажор, который невозможно было учесть. Надеюсь, горожане отнесутся к этому с пониманием", – отметил Вакаев.

Он добавил, что высаживать кустарник в парке осенью не будут, поскольку сейчас здесь работает техника, которая может повредить насаждения. Озеленением рабочие займутся весной.

Восстановлением пруда, по словам Вакаева, планируют заняться в 2022 году. Пока проект находится на стадии подготовки. Скоро будет объявлен второй конкурс для поиска исполнителей.