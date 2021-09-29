Ремонтные работы в парке "Изумрудный", скорее всего, не закончат вовремя

Подрядчик, судя по всему, не успеет завершить все работы в парке "Изумрудный" к 1 ноября. Об этом рассказал управляющий парком, руководитель краевого Фонда имущества Владислав Вакаев в своём Telegram-канале.
По его словам, в августе, когда стояла наиболее благоприятная для проведения работ погода, две бригады рабочих заразились коронавирусом.
"Думаю, именно этих двух недель может не хватить для сдачи объекта к 1 ноября. Но это, как говорится, форс-мажор, который невозможно было учесть. Надеюсь, горожане отнесутся к этому с пониманием", – отметил Вакаев.
Он добавил, что высаживать кустарник в парке осенью не будут, поскольку сейчас здесь работает техника, которая может повредить насаждения. Озеленением рабочие займутся весной.
Восстановлением пруда, по словам Вакаева, планируют заняться в 2022 году. Пока проект находится на стадии подготовки. Скоро будет объявлен второй конкурс для поиска исполнителей.
Комментарии
Ага, вы еще посетите ремонт мизюлинской рощи. Там тоже кошмарный кошмар.
Валите все на коронавирус! Удобно
"Причиной задержки стал коронавирус".., ну да.., ну да... Плохому танцору поможет хороший хирург!
Причиной задержки стал коронавирус
Че реально?)))
Если бы этого вируса не было, то его надо было бы придумать) Отмазка на все времена)))
Если две бригады вышли из строя — что мешает нанять третью?
Только в России коронавирус не подталкивает власть к позитивным социальным движениям,а становится очередной причиной ничегонеделания.
А потом этот подрядчик будет визжать, что цены на материалы выросли и надо еще денежек из бюджета выделить...
там до начала сентября с десяток рабочих ковырялись, а перед выборами ИМИТАЦИЮ бурной деятельности развели , будет второй музей , лет на 10 затянут