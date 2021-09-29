На Алтае мужчина настрелял косуль на 1 млн рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

27-летний житель Ярового стал фигурантом уголовного дела за незаконную охоту, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, не имея разрешительных документов на добычу диких животных мужчина застрелил семь косуль. Туши он разделывал в заброшенном домике, который использовал как охотничий. Рядом с ним полицейские нашли шкуры.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что охота – его хобби. У него изъяли мясо парнокопытных, ружьё и патроны. Сумма причинённого ущерба составила более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота". Подозреваемому предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.