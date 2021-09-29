На Алтае мужчина настрелял косуль на 1 млн рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
27-летний житель Ярового стал фигурантом уголовного дела за незаконную охоту, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, не имея разрешительных документов на добычу диких животных мужчина застрелил семь косуль. Туши он разделывал в заброшенном домике, который использовал как охотничий. Рядом с ним полицейские нашли шкуры.
Задержанный признался в содеянном и пояснил, что охота – его хобби. У него изъяли мясо парнокопытных, ружьё и патроны. Сумма причинённого ущерба составила более 1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота". Подозреваемому предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии
А муд...а который щук на нересте наловил и руками икру выдавил , а рыбу выбросил посадили ??? Там огромное количество рыбы просто выкинул, выдавив икру! Таких охотничков пора реально присаживать в колонии строгого режима лет на 7
29.09.2021 11:00
гость
щучья икра дороже красной нонче
29.09.2021 11:00
гость
А муд...а который щук на нересте наловил и руками икру выдавил , а рыбу выбросил посадили ??? Там огромное количество рыбы просто выкинул, выдавив икру! Таких охотничков пора реально присаживать в колонии строгого режима лет на 7
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Паразит, а не человек. Давно пора сажать таких, чтобы не гадили.
Мужчина признался, что охота – его хобби..
КОЗЁЛ !