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Наставник ХК "Динамо-Алтай" вошёл в тренерский штаб юниорской сборной России

, ИА "Амител"
В начале октября отечественная команда проведёт три выставочных матча против сверстников из Чехии
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Наставник хоккейного клуба "Динамо-Алтай" вошёл в тренерский штаб юниорской сборной России. Как сообщают в пресс-службе барнаульцев, главный тренер команды Владислав Хромых приглашён в штаб национальной сборной до 18 лет.

В начале октября россиянам предстоит провести три выставочных матча против сверстников из Чехии. Главным тренером российской сборной назначен Владимир Филатов, а Хромых стал одним из его помощников.

Юниорская сборная России U-18 приступила к занятиям на учебно-тренировочном сборе в Новогорске 27 сентября. Тренировки в Подмосковье продлятся до 6 октября, на следующий день сборная отправится в чешский город Пршибрам, где и проведёт 8, 9 и 10 октября три матча со сверстниками из Чехии.

По данным "Алтайского спорта", в первых домашних матчах первенства ВХЛ против "Челнов", которые пройдут в Барнауле 2, 3, 5 и 6 октября, барнаульскими хоккеистами будет руководить тренер Александр Усачёв. Владислав Хромых вернётся в расположение "Динамо-Алтая" 12 октября.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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