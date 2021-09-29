Предприниматель заявил о поджоге геопарка "Каменный остров" в Белокурихе

Создатели геопарка "Каменный остров" Максим и Татьяна Ермаковы заявили, что неизвестные подожгли их туристический объект. Об этом сообщает "Тайга. Инфо".

Пожар произошёл 24 сентября. Огонь уничтожил почти все постройки.

Семья предпринимателей, которая развивала бизнес на собственные деньги, настаивает на том, что произошедший пожар – не случайность.

Сумма нанесённого ущерба, по словам Ермаковых, составила два миллиона рублей.

"Пока никого не подозреваем, конфликтов у нас ни с кем не было. 2 млн рублей – очень большой удар. И вообще непонятны мотивы, неясно, был ли это заход каких-то рейдеров или что-то ещё", – отметили предприниматели.

Закрывать "Каменный остров" владельцы не намерены, но теперь им придётся заниматься его восстановлением.