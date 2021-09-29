18-летняя девушка попала под поезд в Алтайском крае

18-летняя девушка попала под поезд на железнодорожной станции Усть-Тальменская в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЛУ МВД на транспорте.
Местная жительница решила сократить дорогу и начала переходить железнодорожные пути в неположенном месте. Девушка шла в наушниках, что не позволило ей услышать предупредительные сигналы приближающегося поезда.
Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.
В результате инцидента пострадавшая получила ушиб правой ноги и была доставлена в больницу села Тальменка. Врачи оказали ей необходимую помощь, но госпитализация девушке не потребовалась.
Комментарии
легко отделалась
Где такие наушники можно купить, чтобы хотябы с 50 метров паравозный гудок не услышать?
29.09.2021 16:26
- гость -
гвоздиком в ушах поковыряйся))
Поколение Пепси !
"Под поезд" и "задело поездом" чуть-чуть разные вещи, не находите?
Естественный отбор, у каждого машиниста как и у врача есть свое маленькое кладбище.
Русской-то фотки не нашлось?
Тальме́нка — посёлок городского типа (не село) в Алтайском крае, административный центр Тальменского района.
Как можно не услышать поезд??? Она наверное и на взлетно посадочной полосе не заметила бы самолет.
29.09.2021 16:26
- гость -
Где такие наушники можно купить, чтобы хотябы с 50 метров паравозный гудок не услышать?
--------------------
Наушники не столько заглушают внешние звуки, сколько внимание поглощают. Человек, вместо того, чтобы по сторонам смотреть, погружается в "мир звуков" и на автомате шагает своей дорогой. не следя за тем, что вокруг происходит.
Тифоном наверное побоялся гудеть, чтобы не оглушить навсегда
Пнула проходивший паровоз.
Естественный отбор, у каждого машиниста как и у врача есть свое маленькое кладбище.
Про врачей откуда знаешь?