18-летняя девушка попала под поезд в Алтайском крае

18-летняя девушка попала под поезд на железнодорожной станции Усть-Тальменская в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЛУ МВД на транспорте.

Местная жительница решила сократить дорогу и начала переходить железнодорожные пути в неположенном месте. Девушка шла в наушниках, что не позволило ей услышать предупредительные сигналы приближающегося поезда.

Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

В результате инцидента пострадавшая получила ушиб правой ноги и была доставлена в больницу села Тальменка. Врачи оказали ей необходимую помощь, но госпитализация девушке не потребовалась.