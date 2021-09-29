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Новости

Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube, если сервис не разблокирует RT

, ИА "Амител"
Письмо с требованием уже направлено в офис компании
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Роскомнадзор требует от YouTube разблокировать каналы RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Об этом сообщают "Известия".

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today, а также объяснить причины их введения", – сказано в официальном сообщении ведомства.

Представители Роскомнадзора добавили, что действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, а также беспрепятственного доступа к ней. Такие ограничения назвали цензурой в отношении российских СМИ.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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