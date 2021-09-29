Почти половина барнаульских домов на сутки останется без воды

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Барнаульский водоканал с 09:00 часов 1 октября до 09:00 часов 2 октября проведёт масштабные работы по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. В результате около половины города временно окажутся без воды.

Как сообщает пресс-центр мэрии, без воды останется большинство домов на центральных улицах города.

"На время производства работ подача воды будет приостановлена потребителям, проживающим в границах следующих улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до проезда Магистрального), пр. Строителей (от Павловского тракта до пр. Ленина), пер. Революционный, Песчаная (от пер. Сейфуллинского до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодёжная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до бульвара Медиков), 2-я Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной)", – сообщает администрация.

Росводоканал приносит извинения за вынужденные неудобства и просит жителей отключаемых домов заблаговременно сделать запас воды.

"Принятые меры позволят в будущем при проведении работ на сетях или устранении повреждений существенно минимизировать зоны отключений", – подчеркнул директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.