Мэрия потратила на "Вечерний Барнаул" почти 44 млн рублей за 2021 год

Мэрия Барнаула за 2021 год выделила почти 44 млн рублей на работу газеты "Вечерний Барнаул". Как сообщает "Банкфакс", всего на "цифровизацию" издания было потрачено 14 млн рублей.

С 1 января 2021 года штат редакции увеличили на 15 ставок из-за создания сайта, которое обошлось в 495 тысяч рублей. Кроме того, для газеты закупили новые компьютеры на 1,2 млн рублей: шесть системных блоков стоимостью более 100 тысяч рублей, один – за 80,9 тысячи, а ещё пять – по 61,6 тысячи рублей. В стоимость не вошла периферия – компьютерные мыши, мониторы и клавиатуры.

При этом с 2020 года затраты на "Вечерний Барнаул" выросли почти на треть – с 29,9 млн рублей до 43,8 млн рублей. В следующем году финансирование планируют оставить на таком же уровне.

Идеологом "цифровизации" стал политолог Антон Понкрашев, который в начале года занял позицию главного редактора сайта. На тот момент он также работал на администрацию и вёл канал мэрии в Telegram. Ранее руководителем юрлица и главным редактором одновременно был Михаил Губин, однако теперь ему оставили лишь газету.