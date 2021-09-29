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Новости

Уроженка Алтайского края Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн

, ИА "Амител"
Вице-президент Сбербанка пролоббировала выделение средств, на которые выполнили некачественные работы
Марина Ракова / Фото: vogazeta.ru

Марина Ракова / Фото: vogazeta.ru

Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Как сообщает РИА Новости, по месту жительства и рабочему месту уроженки города Горняк Алтайского края прошли обыски.

Как сообщает агентство со ссылкой на собственный источник, правоохранители проверят контракты на сумму более 150 млн рублей, заключённые при участии Раковой.

Как сообщает Telegram-канал "На видео видно", по версии следствия, Ракова, находясь на должности заместителя министра просвещения РФ, в 2019 году пролоббировала выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". При этом в качестве подрядной организации руководством Фонда привлекалась "Московская высшая школа социальных и экономических наук".

В итоге деньги подрядчик освоил, однако по результатам экспертизы выполненные работы не соответствовали качественным характеристикам, указанным в техзадании – "цель не достигнута, задачи не выполнены, практическое применение не представляется возможным".

Напомним, что Марина Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке. С 1998 по 2002 год изучала фундаментальную математику в Московском государственном техническом университете имени Баумана. Также получила дополнительное образование в Алтайской академии экономики и права. В 2016 году стала лидером стратегической инициативы "Новая модель дополнительного образования детей".

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.09.2021 21:08
средний ЧЭК

вице-президент Сбербанка Марина Ракова

29.09.2021 21:44
гость

как тут не вспомнить фразу про "разбудите меня через 100 лет и спросите, что происходит в россии...", актуально всегда. надоело уже!

29.09.2021 22:13
гость

Ты смотри, на моделировали.
А ещё круче в Сбер улизнула.
Хищница.
Ещё покажет себя.

29.09.2021 22:25
Шкура

А слабо было без мам и пап самой выбиться ? Тьфу б

29.09.2021 23:17
Гость

Храбрая, молодец! Никому не нужны дистанционные уроки на флэшках, с наборами компетенций. Поняла во что вляпалась. Камни то в нее полетели от родителей за сберклассы. Только вместе , объединившись можно остановить всемирный банк и его чудовищное образование, которое почему то решил продвигать сбер.

29.09.2021 23:18
Pandr3

"Пролобировала выделение ...средств.."

Состава преступления не вижу.

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