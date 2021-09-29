Уроженка Алтайского края Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн

Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Как сообщает РИА Новости, по месту жительства и рабочему месту уроженки города Горняк Алтайского края прошли обыски.

Как сообщает агентство со ссылкой на собственный источник, правоохранители проверят контракты на сумму более 150 млн рублей, заключённые при участии Раковой.

Как сообщает Telegram-канал "На видео видно", по версии следствия, Ракова, находясь на должности заместителя министра просвещения РФ, в 2019 году пролоббировала выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". При этом в качестве подрядной организации руководством Фонда привлекалась "Московская высшая школа социальных и экономических наук".

В итоге деньги подрядчик освоил, однако по результатам экспертизы выполненные работы не соответствовали качественным характеристикам, указанным в техзадании – "цель не достигнута, задачи не выполнены, практическое применение не представляется возможным".

Напомним, что Марина Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке. С 1998 по 2002 год изучала фундаментальную математику в Московском государственном техническом университете имени Баумана. Также получила дополнительное образование в Алтайской академии экономики и права. В 2016 году стала лидером стратегической инициативы "Новая модель дополнительного образования детей".